Anne Yüksel Güran’ın feryadı: 'Narin olmazsa yaşayamam, lütfen kızımı geri getirin!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları, tüm zorluklara rağmen 7'nci gününde de kararlılıkla sürüyor. Narin'in kaybolduğu günden bu yana ailesi, özellikle de annesi Yüksel Güran, derin bir acı ve endişe içinde kızının bir an önce bulunmasını bekliyor.

"Narin Olmazsa Yaşayamam"

Anne Yüksel Güran, her geçen gün artan endişesiyle, "Okula az kaldı, bütün çocuklar kapımın önüne gidiyor. Okul karşımda, Narin olmazsa yaşayamam," diyerek kızına duyduğu özlemi dile getirdi. Güran, Narin'in kaybolmasından sonra başka annelerin aynı acıyı yaşamaması için dua ederken, kızının bir an önce sağ salim bulunması için yalvardı.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında kaybolan Narin için, ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerinden oluşan 149 kişilik akrediteli bir ekip, Narin'i bulmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bölge halkı da arama çalışmalarına destek vererek Narin'in bulunması için çaba gösteriyor.

Sosyal Medyada Yayılan Asılsız İddialar Anne Güran'ı Üzüyor

Anne Yüksel Güran, sosyal medyada kendisi ve ailesi hakkında çıkan çirkin ve asılsız yorumların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Devleti, polisi, jandarmayı meşgul edenlere yazıklar olsun. Sabahın köründe kalkıyoruz, biri arıyor Narin ölmüş, cesedini görmüş diyorlar. Bize binlerce mesaj geliyor. Biz kendimizi bırakmışız, devletimizi meşgul etmesinler," diyerek sosyal medyada yayılan yalan haberlere tepki gösterdi.

"Bütün Ailem Mahvoldu"

Kızının kaybolmasıyla birlikte tüm aile olarak büyük bir yıkım yaşadıklarını söyleyen Güran, "Kendimizi sorguluyoruz, ama bir şey bulamıyoruz. Kadın erkek kim olursa olsun, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum, kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Eğer dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satar sana o parayı veririz. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli?" ifadeleriyle acısını paylaştı.

"Kızımla Tekrar Mutlu Günler Yaşamak İstiyorum"

Yüksel Güran, kızının bulunması durumunda büyük bir mevlit vereceğini, kayınlarının düğününde Narin'e gelinlik giydireceğini ve Türkiye'nin önünde kızıyla birlikte çiftetelli oynayacağını belirterek, yaşadığı derin üzüntüye rağmen umutla beklediğini ifade etti.