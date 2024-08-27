Avcılar'da dehşet görüntüleri: Yerde sürüklediği kadını tekme tokat dövdü

İstanbul Avcılar'da bir kadın yol ortasında dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövüldü. Kadının dövülmesine tepki gösteren bir kişi de darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışma yaşadı.
DARBEDİLİNCE "ANNE" DİYE BAĞIRDI
Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı.Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.