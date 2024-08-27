Avcılar'da dehşet görüntüleri: Yerde sürüklediği kadını tekme tokat dövdü

1 İstanbul Avcılar'da bir kadın yol ortasında dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövüldü.

2 Olay, dün akşam Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışma yaşadı.