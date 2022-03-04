Yok böyle canilik! Başakşehir'de köpeğe ateş etti
İstanbul'da kan donduran bir olay meydana geldi. Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan arandığı öğrenildi.
04.03.2022 23:38 - Son Güncelleme: 04.03.2022 23:40
İstanbul Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi.