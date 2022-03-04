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Yok böyle canilik! Başakşehir'de köpeğe ateş etti

İstanbul'da kan donduran bir olay meydana geldi. Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan arandığı öğrenildi.

04.03.2022 23:38 - Son Güncelleme: 04.03.2022 23:40
Yok böyle canilik! Başakşehir’de köpeğe ateş etti

İstanbul Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı.

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Yok böyle canilik! Başakşehir’de köpeğe ateş etti


Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi.

Yok böyle canilik! Başakşehir’de köpeğe ateş etti

Sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Yok böyle canilik! Başakşehir’de köpeğe ateş etti

CANİ YAKALANDI

Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.

Yok böyle canilik! Başakşehir’de köpeğe ateş etti

UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

A.B.Z., 'Silah ile Kasten Hayvan Yaralama' ve 'Ateşli silahlara muhalefet Kanunu' suçlarından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.

Yok böyle canilik! Başakşehir’de köpeğe ateş etti

KÖPEĞE ATEŞ ETME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.


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