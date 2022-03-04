Yok böyle canilik! Başakşehir’de köpeğe ateş etti

UYUŞTURUCUDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

A.B.Z., 'Silah ile Kasten Hayvan Yaralama' ve 'Ateşli silahlara muhalefet Kanunu' suçlarından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.