Rezidansta iğrenç işkence! Çırılçıplak soyup, sigara söndürmüşlerdi: Bekaretini kontrol etmek için yapmadık
Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın'ı kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, ilk duruşmada suçlamaları reddetti. Duruşma sonrası Demet Aydın'ın avukatı Furkan Avcı, 3 sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, "Demet, bayram öncesi teyzesine 'Bu hayatı daha fazla yaşamak istemiyorum' diyerek mesaj atmış. Daha sonra da kullandığı psikiyatri ilaçlarını içerek, intihara teşebbüs etti. Şu an Demet'in sağlık durumu iyi" dedi. Demir, "Şimdiki beyanlarım doğrudur. Kesinlikle Demet'in bekaretini kontrol etmek amaçlı bir eylemde bulunmadık" dedi.
Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'ı aradı. Murat Demirci, daha sonra Demet Aydın'ı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı.
Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin aynı gün Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın'a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Tutuklu Murat Demirci, mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Demirci, Sara Demir ile 2,5 yıldır nişanlı olduğu ve kafeyi de nişanlısı ile ortak işlettiklerini belirtti. Demet Aydın'ın kafede 10 gün çalıştığını belirten Demirci, "Bu 10 günlük süre içinde müştekiyi 2 kez evine bıraktım. Bir defasında Demet'i yalnız olarak evine bıraktım. Yalnız bıraktığımda Demet beni öpmüştü. Müşteki bana karşı saplantılıydı. İş yerimizde çalışmadan önce de saplantısı nedeniyle sürekli gelip, giderdi. Bu durumu müdürlerime söyledim ve müşteki işten çıkartıldı. Müşteki benimle ilişkisi olduğu konusunda sağda, solda dedikodular yapmış. Bu konuşmalar nişanlım Sara'nın kulağına gelmiş" dedi.
Bu nedenle nişanlısı Sara ile tartıştığını anlatan Demirci, "Sara ile tartıştık. Bunun üzerine nişanlıma, 'Müştekiyi arayayım, görüştüreyim' dedim, kabul etti. Müştekiyi aradım. Ramazan ayı olması nedeniyle evinde olabileceğini düşündüm. 'Evin boş mu?' diyerek mesaj attım. Akşam saatlerinde bana dönüş yaptı. Konuşmak amacıyla Tuğba ve Sara'yı da alarak müştekinin çalıştığı kafeye gittim" diye konuştu.