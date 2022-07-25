Rezidansta iğrenç işkence! Çırılçıplak soyup, sigara söndürmüşlerdi: Bekaretini kontrol etmek için yapmadık

Tutuklu Murat Demirci, mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Demirci, Sara Demir ile 2,5 yıldır nişanlı olduğu ve kafeyi de nişanlısı ile ortak işlettiklerini belirtti. Demet Aydın'ın kafede 10 gün çalıştığını belirten Demirci, "Bu 10 günlük süre içinde müştekiyi 2 kez evine bıraktım. Bir defasında Demet'i yalnız olarak evine bıraktım. Yalnız bıraktığımda Demet beni öpmüştü. Müşteki bana karşı saplantılıydı. İş yerimizde çalışmadan önce de saplantısı nedeniyle sürekli gelip, giderdi. Bu durumu müdürlerime söyledim ve müşteki işten çıkartıldı. Müşteki benimle ilişkisi olduğu konusunda sağda, solda dedikodular yapmış. Bu konuşmalar nişanlım Sara'nın kulağına gelmiş" dedi.