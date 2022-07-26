İstanbul'da birçok kişi karşıdan karşıya geçerken can verdi! Sancaktepe Paşaköy sakinleri üst geçit istiyor
İstanbul Sancaktepe Paşaköy Mahallesi sakinlerinin üst geçit çığlığı var. Sancaktepe Paşaköy Mahallesi sakinleri, canlarını tehlikeye atarak her gün binlerce aracın geçtiği Şile Otoyolu'ndan geçiyor. Yolun karşısına geçerken birçok insanın araçların çarpmasıyla hayatını kaybettiğini ifade eden mahalle sakinleri, ölümlerin önüne geçilmesi için yola üst geçit yapılmasını istiyor.
26.07.2022 09:43 - Son Güncelleme: 26.07.2022 10:15
Paşaköy Mahallesi Ertan Sokak'ta yaşayanlar, günün her saati yoğun olan Şile Otoyolu'ndan hayatlarını tehlikeye atarak yolun karşısına geçiyor. Yetişkinlerin yanı sıra küçük yaşta çocukların da yolu kullanması tehlike riskini arttırıyor.
Mahalle sakinleri, bölgede üst geçit ve yaya geçidi olmadığı için medyana gelen kazalarda can kayıplarının yaşandığını ifade ediyor. Mahalle sakinleri üst geçit yapılmasını isterken, Sancaktepe Belediyesi üst geçit talebinin Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne 15 Nisan tarihinde iletildiğini ve yazışmaların başladığını belirtti.