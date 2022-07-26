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İstanbul'da birçok kişi karşıdan karşıya geçerken can verdi! Sancaktepe Paşaköy sakinleri üst geçit istiyor

İstanbul Sancaktepe Paşaköy Mahallesi sakinlerinin üst geçit çığlığı var. Sancaktepe Paşaköy Mahallesi sakinleri, canlarını tehlikeye atarak her gün binlerce aracın geçtiği Şile Otoyolu'ndan geçiyor. Yolun karşısına geçerken birçok insanın araçların çarpmasıyla hayatını kaybettiğini ifade eden mahalle sakinleri, ölümlerin önüne geçilmesi için yola üst geçit yapılmasını istiyor.

DHA
26.07.2022 09:43 - Son Güncelleme: 26.07.2022 10:15
İstanbul’da birçok kişi karşıdan karşıya geçerken can verdi! Sancaktepe Paşaköy sakinleri üst geçit istiyor

Paşaköy Mahallesi Ertan Sokak'ta yaşayanlar, günün her saati yoğun olan Şile Otoyolu'ndan hayatlarını tehlikeye atarak yolun karşısına geçiyor. Yetişkinlerin yanı sıra küçük yaşta çocukların da yolu kullanması tehlike riskini arttırıyor.

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İstanbul’da birçok kişi karşıdan karşıya geçerken can verdi! Sancaktepe Paşaköy sakinleri üst geçit istiyor

Mahalle sakinleri, bölgede üst geçit ve yaya geçidi olmadığı için medyana gelen kazalarda can kayıplarının yaşandığını ifade ediyor. Mahalle sakinleri üst geçit yapılmasını isterken, Sancaktepe Belediyesi üst geçit talebinin Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne 15 Nisan tarihinde iletildiğini ve yazışmaların başladığını belirtti.

İstanbul’da birçok kişi karşıdan karşıya geçerken can verdi! Sancaktepe Paşaköy sakinleri üst geçit istiyor

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ise 27 Nisan tarihinde belediyenin talebine karşılık "Olayların gerçekleştiği bölgede kavşak projesi bulunduğu tespit edilmiş olup, yaya üst geçidi yapımı hususu kavşak projesi çerçevesinde değerlendirilecektir" yanıtını verdiği öğrenildi.

İstanbul’da birçok kişi karşıdan karşıya geçerken can verdi! Sancaktepe Paşaköy sakinleri üst geçit istiyor

"ÜST GEÇİT İSTİYORUZ YOKSA DAHA ÇOK KİŞİ ÖLECEK"
Yoldan karşıya geçerken geçen hafta kaza geçiren Eyüp Sepetçi, "Biz mecburen buradan geçerek ihtiyaçlarımız almak zorundayız. Bakkal ve market karşı tarafta, mahallemizde ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir yer yok.

İstanbul’da birçok kişi karşıdan karşıya geçerken can verdi! Sancaktepe Paşaköy sakinleri üst geçit istiyor

Buranın belediyesi veya Karayolları, bizimle ilgilenmiyorlar. Burada 3 veya 4 kişi öldü. Böyle giderse daha da ölecek. Ben de burada kaza geçirdim.

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