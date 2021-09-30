Türkiye bunu bekliyordu Müge Anlı canlı yayında ortaya çıktı! Şen Kardeşler cinayetinde son dakika 'ilişkiye girerken gördü'
Müge Anlı, Şen Kardeşler cinayetinde son dakika... Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında pek çok vaka ele alınıyor. Son günlerde Müge Anlı'nın sık sık yer verdiği Şen Kardeşler cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Şen'le yapılan görüşmede saldırganın kim olduğunu öğrenmek için çeşitli sorular soran yetkililer, Emel Hanım'ın olayla bir ilgisinin olup olmadığını öğrenmeye çalıştı..
30.09.2021 16:41
- Son Güncelleme: 30.09.2021 17:12
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Müge Anlı'nın bügünkü programında Hatay'da hunharca öldürülen Şen kardeşler cinayeti masaya yatırıldı. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldüler.
Müge Anlı'ya başvuran yakınları katil yada katillerin yakalanması için haftalardır programda yer alıyor.