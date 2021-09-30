Vav TV İzle
Haberler Yaşam Ölüm durağı! İstanbul'un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

Ölüm durağı! İstanbul'un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

İstanbul Kadıköy'den gelen akılalmaz görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Trafiğe girmek ve yolunu uzatmak istemeyen minibüçüler, yolcuları durak yerine D-100 Karayolu'nun ortasında indirdi. Yolcular ise kazaya davetiye çıkaran minibüs şoförlerine tepki gösterdi.

30.09.2021 11:02 - Son Güncelleme: 30.09.2021 11:02
Ölüm durağı! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

Kadıköy'de yolu uzatmak istemeyen minibüsçüler, yolcuları durak yerine D-100 Karayolu ortasında indirdi. Trafiğin ortasında kalan vatandaşlar bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolcular ise kazaya davetiye çıkaran minibüs şoförlerine tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ölüm durağı! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

Kadıköy'de, Uzunçayır metrobüs durağında inmek isteyen yolcuları durak yerine D-100 karayolu ortasında indiren minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı. Yolun uzadığı gerekçesiyle şoförler tarafından yol ortasında indirilen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Ölüm durağı! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

Araçların hızla hareket halinde olduğu yol üzerinde durumu gören araç sürücüleri korna çalarak olaya tepki gösterdi. Trafiğin hızla aktığı yol üzerinde karşı yola geçemeyen kimi vatandaş ise dakikalarca bekledi. Vatandaşlar ise minibüs şoförlerine tepki gösterdi.

Ölüm durağı! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

"ŞOFÖRÜN RUH HALİNE GÖRE YAŞIYORUZ"
Yol ortasında indirilen yolculardan Serap Çakıl, "Normalde bizi durakta indirmesi gerekiyor. Kendisi yolun ortası olan burayı uygun gördüğü için bizi burada indirdi.

Ölüm durağı! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

Şoför Bey sanırım bugün biraz sinirliydi. İnsanların canı, minibüs şoförünün o günkü ruh haline, sabah nasıl uyandığına bağlı resmen. Şoförler nereyi uygun görürse orada inmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Ölüm durağı! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

"İnsanların canlarını tehlikeye atıyorlar"
Yol üzerinde bekleyen bir başka vatandaş Fatih Derebaşı ise "Yolcuların bu noktada indirilmemesi gerekiyor. İşlek olan bir yer burası. İnsanların canlarını tehlikeye atıyorlar.

Ölüm durağı! İstanbul’un göbeğinde akılalmaz görüntüler!

Çok yanlış bir hareket. Burada bir arkadaşımı beklerken çok sayıda minibüsçünün aynı şeyi yaptığını gördüm. Bu konuda denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyoruz. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok" dedi.

SON DAKİKA