Ölüm durağı! İstanbul'un göbeğinde akılalmaz görüntüler!
İstanbul Kadıköy'den gelen akılalmaz görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Trafiğe girmek ve yolunu uzatmak istemeyen minibüçüler, yolcuları durak yerine D-100 Karayolu'nun ortasında indirdi. Yolcular ise kazaya davetiye çıkaran minibüs şoförlerine tepki gösterdi.
30.09.2021 11:02
- Son Güncelleme: 30.09.2021 11:02
Kadıköy'de yolu uzatmak istemeyen minibüsçüler, yolcuları durak yerine D-100 Karayolu ortasında indirdi. Trafiğin ortasında kalan vatandaşlar bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolcular ise kazaya davetiye çıkaran minibüs şoförlerine tepki gösterdi.
Kadıköy'de, Uzunçayır metrobüs durağında inmek isteyen yolcuları durak yerine D-100 karayolu ortasında indiren minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı. Yolun uzadığı gerekçesiyle şoförler tarafından yol ortasında indirilen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.