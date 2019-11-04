Türkiye bu Whatsapp mesajını konuşuyor! WhatsApp'taki mesaja sevgilisinin babasından efsane cevap

Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014'ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a satıldı.