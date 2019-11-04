Ispanağa karışıp zehirlenmeye yol açan o bitki ortaya çıktı! Güzelavrat otu nedir? Zehirlenmesinin etkileri...

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı. Peki zehirlenmeye neden olan güzelavrat otu nedir? İşte o bitki.

04.11.2019 15:28 - Son Güncelleme: 04.11.2019 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





