Ispanağa karışıp zehirlenmeye yol açan o bitki ortaya çıktı! Güzelavrat otu nedir? Zehirlenmesinin etkileri...
İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı. Peki zehirlenmeye neden olan güzelavrat otu nedir? İşte o bitki.
"YOĞUN MİKTARDA ATROPİN VE SCOPALAMİN MADDESİ TESPİT EDİLMİŞTİR"
Ispanak zehirlediği iddiaları üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde:"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır.
Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir"
İŞTE O OTLAR
Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"
ATROPİNE VE SCOPOLAMİNE NEDİR?
Atropine ve scopolamin alkoloidleri birçok bitki familyasında doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Bu kimyasal bileşikler bitkilerin birçok organında bulunabilirken bitkilere toksik özellik kazandırırlar ve genel olarak belladonna alkaloid ailesinin üyeleridirler. Kimyasal bileşiminde dominant olarak olarak bulunan alkoloidler L-hiyosiyamin ve onun rasemizasyonu sonucu oluşan atropin ve skopolamindir.
ISPANAK ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAN ATROPİNE VE SCOLAPİNE HANGİ MADDELERDEN OLUŞUYOR?
Datura (Yabani havuç), Atropa (güzelavratotu) ve Mandragora (Adamotu) türleri yüksek miktarda atropine ve scolapine içermektedir. Bu bitkiler kolaylıkla kültür alanlarında yabancı ot olarak bulunabilirler. Datura stramonium belladona alkaloid ailesinin bir üyesi olan hallüsinojenik bir bitkidir. Yüksek doz alınması durumunda görsel ve işitsel hallüsinasyonlar, ajitasyon ve deliryuma sebep olabilir.