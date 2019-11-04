GaleriYaşam

Bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadının...

Dünya tarihinde yaşanılan bazı olaylar var ki, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu olayların gizemi akıllarda daima soru işareti bırakacak gibi görünüyor. Adı Lilias Adie... Günümüzden 300 yıl önce şeytanla ilişkiye girdiğini söylemiş ve hapse atılmıştı. Tüyler ürperten bu olayın kahramanı Adie, yüzyıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bakın nasıl...

04.11.2019 12:09 - Son Güncelleme: 04.11.2019 12:14
Bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadının...

İskoçya'da, 18. yüzyılda yaşamış olduğu belirlenen ve 300 yıl önce şeytanla ilişkiye girdiği itirafı yüzünden hapse atılan Lilias Adie isimli cadı, 1704 yılında kaldığı hapishanede hayatını kaybetmişti.

Bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadının...

Büyücü olduğu iddia edilen ve mezardan çıkmasından korkan halk tarafından cesedi İskoçya'da bulunan Fife sahilindeki bir taşın altına gömülen cadının kalıntıları, 1854 yılında bir grup avcı tarafından çıkarılıp müzede korumaya alınmıştı.

Bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadının...

Kafatası ortadan kaybolan Adie'nin yüzünün neye benzediğini merak eden bilim insanları, harekete geçti.

Bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadının...

Adie'nin kayıp kafatasının fotoğraflarından yararlanan uzmanlar, cadının yüzünü üç boyutlu sanal heykel ve adli tıp yöntemleri ile canlandırınca, ortaya çıkan görüntü şaşırttı.

Uzmanlar, Lilias Adie'nin yüzünün, beklediklerinden daha 'cana yakın bir kadın' olduğunu söyledi.

Bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Şeytanla ilişkiye girdiğini söyleyen kadının...

GİZEMİ HİÇBİR ZAMAN ÇÖZÜLEMEMİŞ TÜYLER ÜRPERTEN GİZEMLİ OLAYLAR

Sahile vuran gizemli ceset: Tamam Shud vakası

1 aralık 1948'de sabahın erken saatlerinde, Avustralya'nın Adelaide kentinin Somerton sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Bulunan ceset yaz mevsimi olmasına rağmen oldukça kalın giyimliydi, üzerindeki giysilerde hiçbir etiket yoktu ve sahilde bulunmasına rağmen kıyafetleri oldukça temizdi. Otopsi sonucu iç organlarının hali sebebiyle, belirsiz bir maddeyle zehirlendiği anlaşıldı. Olayın gizem kazanmasına sebep olan şey ise, adamın giydiği ceketin gizli bir cebinde bulunan Tamam Shud yazılı kağıt parçasıydı. Gazetelere verilen ilanlar sonucu, kağıdın koparıldığı kitap bulundu ve yazının Ömer Hayyam'ın bir şiirinin "Bitti, tamamlandı" anlamına gelen son dizesi olduğu öğrenildi. Kitabın arkasında yazılan telefon numarası da bir hemşireye aitti. Hemşire, kitabı 2. Dünya Savaşı sırasında Alfred adlı bir teğmene verdiğini söyledi. Alfred bulundu ve ilginç bir şekilde ön sayfasında hemşirenin el yazısının bulunduğu kitapta Taman Shud kısmının koparılmamış olduğu görüldü. Bu isimsiz cesedin sırrı o tarihten beri gizemini koruyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101'de indirim rüzgarı! O ürünler damga vuracak! 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu listesi
A101'de indirim rüzgarı! O ürünler damga vuracak! 7 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu listesi