Türkiye bu sorunun yanıtını arıyor! Fatih'teki "siyanürlü ölümlerde" cinayet şüphesi mi?

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan dört kardeşe yapılan ön otopside, kardeşlerin siyanürden dolayı zehirlendikleri belirlendi. Türkiye'yi sarsan olay, sır yumağına döndü. Yapılan incelemelerde Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı.

07.11.2019 09:32 - Son Güncelleme: 07.11.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





