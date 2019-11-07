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Türkiye bu sorunun yanıtını arıyor! Fatih'teki "siyanürlü ölümlerde" cinayet şüphesi mi?

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan dört kardeşe yapılan ön otopside, kardeşlerin siyanürden dolayı zehirlendikleri belirlendi. Türkiye'yi sarsan olay, sır yumağına döndü. Yapılan incelemelerde Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı.

07.11.2019 09:32 - Son Güncelleme: 07.11.2019 10:46
İstanbul'un Fatih'te Türkiye'yi sarsan sırlar evinden aile dramı çıktı!

Yetişkin Ailesi, 35 yıldır Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde yaşıyordu. Güneş Apartmanı'na 15 yıl önce taşınmışlardı. Daha önce aynı caddedeki Kent Apartmanı'nda yaşıyorlardı. Çocuklar küçükken babaları evi terk etmişti. Dört kardeşe anneleri baktı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) hiç evlenmedi. Ailenin temeli 5 yıl önce anneleri öldükten sonra sarsıldı. Sorunlar peş peşe yaşanmaya başlandı.

İstanbul'un Fatih'te Türkiye'yi sarsan sırlar evinden aile dramı çıktı!


En büyükleri Kamuran'ın bedenine obezite çocuk yaşlarda kâbus gibi çöktü. Fazla kiloları yüzünden yıllardır sokağa çıkamadı. Uzun süredir psikolojik tedavi görüyordu. Evinde iki kedi besliyordu. O kediler artık komşularına emanet.

İstanbul'un Fatih'te Türkiye'yi sarsan sırlar evinden aile dramı çıktı!

Cüneyt ve Yaşar Yetişkin ise hiçbir işte çalışmadı. Sadece sara hastası olan Yaşar Yetişkin geçen yıl üç ay süreyle bakkalda çalıştı.Oya Yetişkin gençliğinde düğünlerde ve müzikhollerde şarkıcılık yapmış.

İstanbul'un Fatih'te Türkiye'yi sarsan sırlar evinden aile dramı çıktı!

Aralarında bir tek onun geliri vardı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde model olarak çalışıyordu. Şimdi kardeşlerin birlikte karar vererek mi hayatlarına son verdikleri araştırılıyor.

İstanbul'un Fatih'te Türkiye'yi sarsan sırlar evinden aile dramı çıktı!

Yaşanan talihsiz olay tüm gün ülke çapında tartışılırken konu TBMM'ye de taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konu hakkında "'Açlıktan' dendi, doğru değil. Yoksulluktan intihar diye bir bilgi bizde yok" dedi.

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