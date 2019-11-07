Türkiye bu sorunun yanıtını arıyor! Fatih'teki "siyanürlü ölümlerde" cinayet şüphesi mi?
İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan dört kardeşe yapılan ön otopside, kardeşlerin siyanürden dolayı zehirlendikleri belirlendi. Türkiye'yi sarsan olay, sır yumağına döndü. Yapılan incelemelerde Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı.
Yetişkin Ailesi, 35 yıldır Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde yaşıyordu. Güneş Apartmanı'na 15 yıl önce taşınmışlardı. Daha önce aynı caddedeki Kent Apartmanı'nda yaşıyorlardı. Çocuklar küçükken babaları evi terk etmişti. Dört kardeşe anneleri baktı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) hiç evlenmedi. Ailenin temeli 5 yıl önce anneleri öldükten sonra sarsıldı. Sorunlar peş peşe yaşanmaya başlandı.