Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoförünün ifadesi kan dondurdu: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm
Geçtiğimiz Pazar günü Beşiktaş'ta otobüs durağında bekleyen kalabalığın üzerine Halk Otobüsü'nü sürerek 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi kan dandordu. Karakuş, "Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm ve kasti olarak o kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm. Benim o anki düşüncem insanlara kasten çarpıp kendimi öldürmekti. Otobüs kendiliğinden durdu. Nasıl durduğunun farkında değilim" dedi.
07.11.2019 09:50
- Son Güncelleme: 07.11.2019 09:52
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşanan otobüs dehşetinde durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi ortaya çıktı.
Necdet Karakuş'un emniyet ifadesinde, otobüsü kasten kalabalığın üzerine son sürat sürdüğünü söylediği anlaşıldı.
Karakuş ifadesinde şunları söyledi:
"34 AJ 75.. plaka sayılı otobüs babam ve ortağına aittir. 3 Kasım günü otobüsü ben kullanmak istedim ve bunu babama söyledim. Babam da bunu kabul etti. 08:45'te ilk servise çıktım. Hattım 27E yani Şirintepe-Kabataş hattı idi...
İstanbul Maratonu sebebiyle bizim otobüsler Zincirlikuyu Metrobüs'ten geri geliyordu. Önceki akşam M… ve E… isimli uyuşturuları kullanmıştım. Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde içmedim. Saat 16:30 sıralarında otobüs ile Beşiktaş Meydana geldim.
Normal güzergâhımdan çıkarak Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm ve kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm.