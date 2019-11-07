Beşiktaş'ta dehşet saçan halk otobüsü şoförünün ifadesi kan dondurdu: Bilerek kalabalığın üstüne sürdüm

Geçtiğimiz Pazar günü Beşiktaş'ta otobüs durağında bekleyen kalabalığın üzerine Halk Otobüsü'nü sürerek 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi kan dandordu. Karakuş, "Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm ve kasti olarak o kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm. Benim o anki düşüncem insanlara kasten çarpıp kendimi öldürmekti. Otobüs kendiliğinden durdu. Nasıl durduğunun farkında değilim" dedi.

07.11.2019 09:50 - Son Güncelleme: 07.11.2019 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





