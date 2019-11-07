Günlük burç yorumları – 7 Kasım 2019 Perşembe

ASLAN:

Gelecekle ilgili güçlü hayalleriniz var. Onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Venüs Yay burcunda ilerliyor ve yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Aşkta çılgınlıklar söz konusu. Sıra dışı konuların gündem kazanmasıyla bazı eski olayları artık arkada bırakacaksınız. Duygularınız yenileniyor.