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"Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti" Manken Dilara Kurşun dehşeti yaşadı! Eski sevgili mahkemede: Zorla üstünü...

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından hayatının şokunu yaşadı. Dilara Kurşun, eski sevgilisi ile geçtiğimiz Haziran ayında son buluşma adı altında karşı karşıya geldi ve "Beni kaçırıp ormanda tecavüz" dedi. Eski sevgili açılan dava kapsamında bugün Ağır Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı: 'Ben yıldönümümüzü kutlamak için hazırlık yaptım. Kutlama sırasında aramızda tartışma çıktı. Bir anda arabamı alarak gitti. Geri gelip beni aldı. Eve döndükten sonra kavga büyüdü. Olmayan şeyleri iddia eden Kurşun'un saçının teline bile dokunmadım" dedi. İşte manken Dilara Kurşun ile sevgili arasında yaşananlar...

19.01.2022 12:47 - Son Güncelleme: 19.01.2022 12:47
Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti Manken Dilara Kurşun dehşeti yaşadı! Eski sevgili mahkeme: Zorla üstünü...

25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift, geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı.

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Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti Manken Dilara Kurşun dehşeti yaşadı! Eski sevgili mahkeme: Zorla üstünü...

İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu. Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu.

Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti Manken Dilara Kurşun dehşeti yaşadı! Eski sevgili mahkeme: Zorla üstünü...

Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.

Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti Manken Dilara Kurşun dehşeti yaşadı! Eski sevgili mahkeme: Zorla üstünü...

Yıl dönümleri olduğunu ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı.

Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti Manken Dilara Kurşun dehşeti yaşadı! Eski sevgili mahkeme: Zorla üstünü...

Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın' şeklinde sözler sonrası Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.

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