Türkiye 97 ülke arasında zirveye demir attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu!

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Global Firepower, her yıl düzenli olarak yayınladığı raporla, ülkelerin askeri güçlerini 50'den fazla kriter üzerinden değerlendirmeye alıyor. Bu kriterler arasında; donanma gücü, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, savunma sanayi, lojistik kapasite gibi unsurlar bulunuyor. Özellikle son yıllarda milli savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlarla dikkat çeken Türkiye, bu alandaki yatırımlarının meyvelerini almaya devam ediyor.

İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi...