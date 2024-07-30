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Türkiye 97 ülke arasında zirveye demir attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu!

ABD merkezli askeri analiz kuruluşu Global Firepower, 2024 yılına ait dünyanın en güçlü donanmaları raporunu yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri, bu yıl da uluslararası arenada iddialı konumunu korumayı başardı. Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada yer aldı? İşte merakla beklenen listenin zirvesi ve Türkiye'nin konumu...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 09:38 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 09:38
Türkiye 97 ülke arasında zirveye demir attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! 1

Global Firepower, her yıl düzenli olarak yayınladığı raporla, ülkelerin askeri güçlerini 50'den fazla kriter üzerinden değerlendirmeye alıyor. Bu kriterler arasında; donanma gücü, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, savunma sanayi, lojistik kapasite gibi unsurlar bulunuyor. Özellikle son yıllarda milli savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımlarla dikkat çeken Türkiye, bu alandaki yatırımlarının meyvelerini almaya devam ediyor.

İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi...

Türkiye 97 ülke arasında zirveye demir attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! 2

97-Estonya

96- Uruguay

95- Somali

Türkiye 97 ülke arasında zirveye demir attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! 3

94- Litvanya

93- Tanzanya

92- Sudan

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