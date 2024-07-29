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Kışlık domates hazırlığındakiler buraya! Bu muhteşem püf nokta ile 9 ay ekşimeyecek! Meğer işin sırrı ondaymış...

Kışlık domates hazırlığı, ev hanımları için büyük bir titizlikle yapılan bir süreçtir. Domates ve kapya biberin son hasat dönemine girilmesiyle birlikte, birçok kişi kışlık menemen ve domates sosu hazırlıklarına başladı. Ancak kavanozda ekşime sorunu, bu sürecin en büyük handikaplarından biri. Domatesleri ekşimeden saklamanın püf noktalarını ise sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 18:04 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 18:04
Kışlık domates hazırlığındakiler buraya! Bu muhteşem püf nokta ile 9 ay ekşimeyecek! Meğer işin sırrı ondaymış... 1

Kışlık domates hazırlığı başlıyor. Domates ve kapya biberin son zamanları yaklaşıyor. Birçok kişi kışlık menemen hazırlığı için alışverişini yaptı. Ancak bir sorun var: kavanozda ekşime ihtimali. İşte domatesin ekşimemesi için püf noktalar...

Kışlık domates hazırlığındakiler buraya! Bu muhteşem püf nokta ile 9 ay ekşimeyecek! Meğer işin sırrı ondaymış... 2

MENEMEN KONSERVESİ HAZIRLAMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER 📝

5 kilo domates 🍅
Yarım kg biber 🌶️
1 çay bardağı sıvı yağ 🛢️

Kışlık domates hazırlığındakiler buraya! Bu muhteşem püf nokta ile 9 ay ekşimeyecek! Meğer işin sırrı ondaymış... 3

Öncelikle domateslerin kabuğunu soyun ve küpler halinde doğrayın. Biberleri de ince ince doğrayın. Domatesleri suyu çekilene kadar pişirmeniz gerekiyor. Bu sırada yağ eklemeyin. 🍲

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