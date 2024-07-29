Kışlık domates hazırlığındakiler buraya! Bu muhteşem püf nokta ile 9 ay ekşimeyecek! Meğer işin sırrı ondaymış...

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Kışlık domates hazırlığı başlıyor. Domates ve kapya biberin son zamanları yaklaşıyor. Birçok kişi kışlık menemen hazırlığı için alışverişini yaptı. Ancak bir sorun var: kavanozda ekşime ihtimali. İşte domatesin ekşimemesi için püf noktalar...