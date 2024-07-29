Kışlık domates hazırlığındakiler buraya! Bu muhteşem püf nokta ile 9 ay ekşimeyecek! Meğer işin sırrı ondaymış...

Kışlık domates hazırlığı başlıyor. Domates ve kapya biberin son zamanları yaklaşıyor. Birçok kişi kışlık menemen hazırlığı için alışverişini yaptı. Ancak bir sorun var: kavanozda ekşime ihtimali. İşte domatesin ekşimemesi için püf noktalar...
MENEMEN KONSERVESİ HAZIRLAMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER 📝
5 kilo domates 🍅
Yarım kg biber 🌶️
1 çay bardağı sıvı yağ 🛢️
Öncelikle domateslerin kabuğunu soyun ve küpler halinde doğrayın. Biberleri de ince ince doğrayın. Domatesleri suyu çekilene kadar pişirmeniz gerekiyor. Bu sırada yağ eklemeyin. 🍲