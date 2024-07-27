2700'den geldim dedi iki tarihe dikkat çekti! 350 milyon insan birden, kötü günler bitti şimdi sırada...

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Zaman yolcusunun en dikkat çekici iddialarından biri, küresel ısınma sonucu buzulların erimesiyle ortaya çıkacak salgın hastalıklar oldu. Gelecek on yıl içinde dünyayı bekleyen tehlikeler hakkında uyarılarda bulunan bu kullanıcı özellikle salgın hastalıkların yayılma riskine dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu kehanetler karşısında hem meraklı hem de şüpheci tavırlar sergiledi.