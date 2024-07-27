2700'den geldim dedi iki tarihe dikkat çekti! 350 milyon insan birden, kötü günler bitti şimdi sırada...

Son zamanlarda sosyal medya zaman yolculuğu iddialarıyla çalkalanıyor. Özellikle TikTok platformunda kullanıcıların dikkatini çeken bir zaman yolcusu 691 yıl ileriden geldiğini öne sürerek çarpıcı kehanetlerde bulundu. 2024 yılını işaret eden bu gizemli kişi gelecekle ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Zaman yolcusunun en dikkat çekici iddialarından biri, küresel ısınma sonucu buzulların erimesiyle ortaya çıkacak salgın hastalıklar oldu. Gelecek on yıl içinde dünyayı bekleyen tehlikeler hakkında uyarılarda bulunan bu kullanıcı özellikle salgın hastalıkların yayılma riskine dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu kehanetler karşısında hem meraklı hem de şüpheci tavırlar sergiledi.
2024 YILINA DİKKAT ÇEKTİ
2714 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu küresel ısınmanın etkisini göstermesiyle birlikte buzulların iyice eriyeceğini ifade etti.
En dikkat çeken iddiası ise buzulların erimesinin ardından 2024 yılından buzulların erimesinden kaynaklı bir virüsün yayılacağı iddia oldu.