PKK’lı teröristler tarafından katledildi! Öğretmen Aybüke Yalçın şehit edilmesinin 7. Yılında anılıyor! Akıllara arkadaşına attığı son mesajlar geldi

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 7.yılında anılıyor. 7 yıldır acısının dinmediğini söyleyen baba Sadık Yalçın, "Bu işleri yapanlar soysuzdur, arsızdır, bunların peşinden gidenler de, savunanlar da işbirlikçileri de arsız, soysuzdur. Kızımın adı birçok yerde yaşatılıyor. Bunlar bizlerin acısını bir derece hafifletiyor. Bu ülkede Aybükeler bitmez" dedi. Öte yandan Aybüke'nin şehit edilmeden hemen önce arkadaşıyla mesajları da yeniden akıllara geldi.
Çorumlu olan Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde yüksek lisans yapan Yalçın, 7 ay gibi kısa sürede hem meslektaşlarının hem de öğrencilerinin gönlüne taht kurdu.
Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017 günü büyük bir heyecanla öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı.
Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düştü.
Terör saldırısı, seslendirdiği Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümü ile hafızalara kazınan Aybüke öğretmeni ömrünün ve mesleğinin baharında sevdiklerinden ve hayattan kopardı.
Hain saldırı, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın, meslektaşları ve çok sevdiği öğrencilerinin yanı sıra tüm ülkeyi yasa boğdu.