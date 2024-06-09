PKK’lı teröristler tarafından katledildi! Öğretmen Aybüke Yalçın şehit edilmesinin 7. Yılında anılıyor! Akıllara arkadaşına attığı son mesajlar geldi

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 7.yılında anılıyor. 7 yıldır acısının dinmediğini söyleyen baba Sadık Yalçın, "Bu işleri yapanlar soysuzdur, arsızdır, bunların peşinden gidenler de, savunanlar da işbirlikçileri de arsız, soysuzdur. Kızımın adı birçok yerde yaşatılıyor. Bunlar bizlerin acısını bir derece hafifletiyor. Bu ülkede Aybükeler bitmez" dedi. Öte yandan Aybüke'nin şehit edilmeden hemen önce arkadaşıyla mesajları da yeniden akıllara geldi.