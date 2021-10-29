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Aizanoi Antik Kenti'nde büyük keşif! 'Afrodit' ve 'Dionysos' heykel başları bulundu

Kütahya Çavdarhisar'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen "Afrodit" ile şarap tanrısı olarak bilinen "Dionysos" heykellerine ait baş kısımları bulundu. Bölgede devam eden kazının koordinatörü olan Prof. Dr. Gökhan Coşkun, "Çaydaki kazı esnasında bizim için sürpriz olan buluntularla karşılaştık. Bunlar büyük boyutlu mermer heykellere ait başlardı. Bunlardan biri yaklaşık 50 santimetre yüksekliğindeki, aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen 'Afrodit' heykel başı. Diğeri ise mitolojide şarap tanrısı olarak bilinen 45 santimetre yükseklikte 'Dionysos' heykel başı" dedi.

29.10.2021 13:30 - Son Güncelleme: 29.10.2021 13:46
Aizanoi Antik Kenti’nde büyük keşif! ’Afrodit’ ve ’Dionysos’ heykel başları bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası "Afrodit" ile şarap tanrısı "Dionysos" heykellerinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

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Aizanoi Antik Kenti’nde büyük keşif! ’Afrodit’ ve ’Dionysos’ heykel başları bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kentteki kazılar, Kütahya Müze Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Aizanoi Antik Kenti’nde büyük keşif! ’Afrodit’ ve ’Dionysos’ heykel başları bulundu

Kazı koordinatörü Dumlupınar Üniversites Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Aizanoi'deki çalışmaların 100 işçi ve 27 teknik personelle ara verilmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Aizanoi Antik Kenti’nde büyük keşif! ’Afrodit’ ve ’Dionysos’ heykel başları bulundu

Penkalas Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü belirten Coşkun, "Antik çağda 'Penkalas', günümüzde 'Kocaçay' olarak bilinen çay yatağında kazı çalışmalarını sürdürüyoruz.

Aizanoi Antik Kenti’nde büyük keşif! ’Afrodit’ ve ’Dionysos’ heykel başları bulundu

Çay üstünde 5 köprünün olduğunu biliyoruz. Bunlardan birinin ahşap köprü olduğunu antik yazarlar bildiriyor. Bu köprülerden birinin restorasyonu bitirildi, birinin de devam ediyor. Diğerinin ise kazısına başlandı." dedi.

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