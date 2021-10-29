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Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Başkent Millet Bahçesi Ankaralılardan yoğun ilgi görüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde ilk gün yoğunluğu yaşandı. Güneşli havayı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla bahçeye gelen aileler, buradaki etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

29.10.2021 15:29 - Son Güncelleme: 29.10.2021 15:43
Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı Başkent Millet Bahçesi'nde ilk gün yoğunluğu yaşandı.

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Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Güneşli havayı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla bahçeye gelen aileler, buradaki etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında vatandaşlara reflektör yelek, sırt çantası, hikaye ve boyama kitapları ile çeşitli oyunlar hediye edildi.

Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Ayrıca vatandaşlara çeşitli yiyecek ikramında bulunuldu.

Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

VATANDAŞLAR BAŞKENT MİLLET BAHÇESİNİ BEĞENDİ
Millet Bahçesine gelen vatandaşlardan Arzu Karabulut, güzel havayı ve tatili değerlendirmek için geldikleri millet bahçesini beğendiklerini söyledi.

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