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Haberler Yaşam Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!

Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!

Mersin'de 10 Kasım'da kaybolan 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'den hala haber yok. Arama çalışmalarına 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma ve kadavra köpekleri, keşif uçağı ve drone katılırken Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Öte yandan arama çalışmalarında dün çadırın yaklaşık 70 metre güneyinde orman ve dağlık alana tırmanma noktasındaki kaya parçasında kan lekesi ve ayak izleri tespit edildi.

15.11.2021 11:46 - Son Güncelleme: 15.11.2021 11:46
Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!

Mersin'de, 10 Kasım'da kaybolan Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!

200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda Müslüme'nin henüz izine rastlanmazken, olayın üzerinden 5 gece geçti.

Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!

20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık kararıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu.

Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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