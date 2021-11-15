Türkiye 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'yi arıyor! Müslüme kaçırıldı mı? Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!
Mersin'de 10 Kasım'da kaybolan 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'den hala haber yok. Arama çalışmalarına 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma ve kadavra köpekleri, keşif uçağı ve drone katılırken Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Öte yandan arama çalışmalarında dün çadırın yaklaşık 70 metre güneyinde orman ve dağlık alana tırmanma noktasındaki kaya parçasında kan lekesi ve ayak izleri tespit edildi.
15.11.2021 11:46
- Son Güncelleme: 15.11.2021 11:46
Mersin'de, 10 Kasım'da kaybolan Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor.
200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda Müslüme'nin henüz izine rastlanmazken, olayın üzerinden 5 gece geçti.
20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık kararıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu.
Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.