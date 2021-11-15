Turizm sezonu bitti sahiller turistlere kaldı
Antalya'dan yazdan kalma görüntüler... Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Aksu'nun Kundu-Kemerağzı bölgesinde, sahiller, alışveriş merkezleri ve sokaklar turizm sezonunun sona ermesiyle sessizliğe büründü.
15.11.2021 11:09
- Son Güncelleme: 15.11.2021 11:09
Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan bölge, turizm sezonunun bitmesi ve birçok otelin sezonunu kapatmasıyla yerini sessizliğe bıraktı.
Antalya merkeze 15 km uzaklıkta dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapan ve turizm sezonunda haftada 50 bin ziyaretçiyi misafir eden bölgede, bu sayı sezonun bitmesi ile yüzde 10'lara kadar düştü.