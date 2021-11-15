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Turizm sezonu bitti sahiller turistlere kaldı

Antalya'dan yazdan kalma görüntüler... Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Aksu'nun Kundu-Kemerağzı bölgesinde, sahiller, alışveriş merkezleri ve sokaklar turizm sezonunun sona ermesiyle sessizliğe büründü.

15.11.2021 11:09 - Son Güncelleme: 15.11.2021 11:09
Turizm sezonu bitti sahiller turistlere kaldı

Pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kalan Kundu- Kemerağzı bölgesi bu sene 2019 yılının turizm rakamlarını yakalayarak verimli bir sezon geçirdi.

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Turizm sezonu bitti sahiller turistlere kaldı

Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan bölge, turizm sezonunun bitmesi ve birçok otelin sezonunu kapatmasıyla yerini sessizliğe bıraktı.

Turizm sezonu bitti sahiller turistlere kaldı

Kundu- Kemerağzı bölgesinde sahiller çok az sayıda yerli ve yabancı turistlere kaldı.

Turizm sezonu bitti sahiller turistlere kaldı

Antalya merkeze 15 km uzaklıkta dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapan ve turizm sezonunda haftada 50 bin ziyaretçiyi misafir eden bölgede, bu sayı sezonun bitmesi ile yüzde 10'lara kadar düştü.

Turizm sezonu bitti sahiller turistlere kaldı

Otellerin yüzde 40'lık bir bölümünün kapalı olduğu bölgede, açık kalan oteller seminerlere ve bayi toplantılarına hizmet vermeyi sürdürüyor.

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