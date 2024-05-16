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Türkiye 2024'te o 4 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi!

Türk Deniz Donanması, Global Firepower şirketinin 2024 raporuna göre, uluslararası alanda dikkat çekici bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yetenekleri, Global Firepower'ın detaylı değerlendirmeleri sonucunda gözler önüne seriliyor. Türk Deniz Donanması'nın bu başarısı, ülkenin savunma kabiliyetine ve stratejik önemine olan vurguyu bir kez daha ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 13:08 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 13:09
Türkiye 2024’te o 4 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi! 1

Global Firepower, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerini belirlemek için titiz bir değerlendirme sunan 2024 raporunu yayınladı. Bu rapor, ülkelerin deniz kuvvetlerinin gücünü belirlemede çeşitli kriterleri göz önüne alarak detaylı bir analiz sunuyor. Türkiye, bu sıralamada önemli bir yer edinerek dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye 2024’te o 4 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi! 2

İşte o sıralamada Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

Türkiye 2024’te o 4 ülkeye fark attı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi geldi! 3

97-Estonya

96- Uruguay

95- Somali

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