Türkiye 1770 numaralı mezardaki sır olayı konuşmuştu! Erdal Yenisoy'un mirasçıları o detayları anlattı...
Türkiye gündemine oturan 1770 numaralı mezardaki sır ile ilgili çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı. Filmlere konu olacak vurgunun ardından 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy'un'un kuzenleri ile onların çocukları olan 6 mirasçıya ulaşıldı. Vergi dairesinden aldıkları bildirimle kendilerine milyonlarca liralık mal varlığı miras kalan kuzenler Erdal Yenisoy ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Türkiye gündemine oturan 1770 numaralı mezardaki sır ile ilgili çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı. Filmlere konu olacak vurgunun ardından 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy'un'un kuzenleri ile onların çocukları olan 6 mirasçıya ulaşıldı.
Merhumun amcasının kızı Sultan Ünal'ın oğlu olan Murat Ünal, ölen Erdal Yenisoy'un iktisat mezunu olduğunu, Fransa'da master yaptığını ve İngilizce ile Fransızca bildiğini söyledi.
"GEÇİMİNİ YOGA VE REHBERLİK İLE SAĞLIYORDU"
Sabah'tak, habere göre en son Fethiye'de 2017 yılında yüz yüze görüştüklerini anlatan Ünal, "Annem ile telefonla ile yılda bir kez konuşurlardı. Eşi, kardeşi ve çocuğu yoktu. Hiç evlenmedi. Kendini doğaya adamıştı. Vejeteryandı. Sebzelerle beslenir beyaz ekmek yemezdi. Kendi halinde kimseye zararı yoktu." ifadelerini kullandı.
Ünal şunları söyledi:
"Geçimini rehberlikle ve yoga dersleri vererek sağlıyordu. Ölüdeniz'in sol tarafındaki burunda arazim var demişti. Ancak biz nerede olduğunu nasıl bir arazi olduğunu bilmiyorduk, merak da etmemiştik. Bu arazide doğal yaşam ile ilgili planlarından bahsetmişti. Arazisini satacak biri de değildi. Çünkü hayatı boyunca araziyi paraya dönüştürmemişti"
VERGİ DAİRESİNDEN GELEN YAZI İLE MİRASÇI OLDUĞUMUZU ÖĞRENDİK
Ünal, "Muğla Vergi Dairesinden bize yazı ulaşınca hayatını kaybettiğini ve varisi olduğumuzu öğrendik. Ankara'da hayatını kaybettiğini öğrenince mezarlıkları gezdik, mezarını bulamadık. Fethiye'ye gittik yine mezarı yoktu. İsmi kimliği olan bir kişi kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Avukatlarımız aracılığıyla Ankara'ya neden götürüldüğünü, nasıl hayatını kaybettiğinin araştırılması için suç duyurusunda bulunduk" dedi.