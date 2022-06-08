Türkiye 1770 numaralı mezardaki sır olayı konuşmuştu! Erdal Yenisoy’un mirasçıları o detayları anlattı...

Ünal şunları söyledi:

"Geçimini rehberlikle ve yoga dersleri vererek sağlıyordu. Ölüdeniz'in sol tarafındaki burunda arazim var demişti. Ancak biz nerede olduğunu nasıl bir arazi olduğunu bilmiyorduk, merak da etmemiştik. Bu arazide doğal yaşam ile ilgili planlarından bahsetmişti. Arazisini satacak biri de değildi. Çünkü hayatı boyunca araziyi paraya dönüştürmemişti"