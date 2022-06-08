SON DAKİKA: Hayat bebek işkence sonucu ölmüştü! Mahkemede babasından kan donduran hareket: Eşinden şikayetçi olmadı
Son dakika haberi: Solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 2 yıl önce yaşamını yitiren 1 yaşındaki Hayat Neccar bebeğin ölümüne ilişkin davada çıkan yeni kararla, Hayat bebek bir kez daha öldü. Savcılığın "sistematik bir şekilde evladını öldürdü" tespitiyle cani anneye açtığı davada baba, "eşimden şikayetçi değilim" diyerek ölen bebeğinin hatırasına sahip çıkmadı. Mahkeme, hatırası bile sahipsiz kalan bebeğin haklarının temsil edebilmesi için temsil kayyumu atanmasını istedi.
İstanbul Sancaktepe'de 27 Eylül 2020 günü gerçekleşen korkunç olayda solunum sıkıntısı çeken 1 yaşındaki Hayat Neccar isimli bebek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"SİSTEMATİL ŞEKİLDE DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ"
Hayat bebeğin kardeşi, "annem bebeği kucaklayıp havaya kaldırdı, o sırada düşmüş olabilir" dedi. Cani anne kızını sevmediğini söyleyerek, "Kendimi kaybettiğimde bilinçsiz şekilde çocuğumu çimdikleyip ısırıyordum. Morlukları görünmesin diye uzun giysiler giydiriyordum" itirafında bulundu.
MAHKEMENİN ISRARLI SORULARINA DEVAMLI İNKAR
O davada hakim karşısına çıkan cani anne ilk ifadesinin aksine, "Ben kesinlikle kızım Hayat Neccar'a bir şey yapmadım. Diğer çocuklarımdan daha çok kendisini seviyordum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, minik bebeğin sistematik işkenceye maruz kaldığına dair raporları sordu.