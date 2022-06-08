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SON DAKİKA: Hayat bebek işkence sonucu ölmüştü! Mahkemede babasından kan donduran hareket: Eşinden şikayetçi olmadı

Son dakika haberi: Solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 2 yıl önce yaşamını yitiren 1 yaşındaki Hayat Neccar bebeğin ölümüne ilişkin davada çıkan yeni kararla, Hayat bebek bir kez daha öldü. Savcılığın "sistematik bir şekilde evladını öldürdü" tespitiyle cani anneye açtığı davada baba, "eşimden şikayetçi değilim" diyerek ölen bebeğinin hatırasına sahip çıkmadı. Mahkeme, hatırası bile sahipsiz kalan bebeğin haklarının temsil edebilmesi için temsil kayyumu atanmasını istedi.

08.06.2022 09:09 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:40
SON DAKİKA: Hayat bebek işkence sonucu ölmüştü! Mahkemede babasından kan donduran hareket: Eşinden şikayetçi olmadı

İstanbul Sancaktepe'de 27 Eylül 2020 günü gerçekleşen korkunç olayda solunum sıkıntısı çeken 1 yaşındaki Hayat Neccar isimli bebek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Hayat bebek işkence sonucu ölmüştü! Mahkemede babasından kan donduran hareket: Eşinden şikayetçi olmadı

Görünürde solunum sıkıntısı vardı ancak Vala Bekri ve Ali Neccar çiftinin en küçük çocuğu Hayat'ın sürekli darp edildiği ve bu nedenle yaşam mücadelesini kaybettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Hayat bebek işkence sonucu ölmüştü! Mahkemede babasından kan donduran hareket: Eşinden şikayetçi olmadı

"SİSTEMATİL ŞEKİLDE DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ"
Hayat bebeğin kardeşi, "annem bebeği kucaklayıp havaya kaldırdı, o sırada düşmüş olabilir" dedi. Cani anne kızını sevmediğini söyleyerek, "Kendimi kaybettiğimde bilinçsiz şekilde çocuğumu çimdikleyip ısırıyordum. Morlukları görünmesin diye uzun giysiler giydiriyordum" itirafında bulundu.

SON DAKİKA: Hayat bebek işkence sonucu ölmüştü! Mahkemede babasından kan donduran hareket: Eşinden şikayetçi olmadı

Kan donduran ifadesinin ardından tutuklandı. Savcılık "Öz kızını fiziksel istismara maruz bırakıp, sistematik bir şekilde darp ederek öldürdü" diyerek o anne hakkında 'kendini savunamayacak alt soyunu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

SON DAKİKA: Hayat bebek işkence sonucu ölmüştü! Mahkemede babasından kan donduran hareket: Eşinden şikayetçi olmadı

MAHKEMENİN ISRARLI SORULARINA DEVAMLI İNKAR
O davada hakim karşısına çıkan cani anne ilk ifadesinin aksine, "Ben kesinlikle kızım Hayat Neccar'a bir şey yapmadım. Diğer çocuklarımdan daha çok kendisini seviyordum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, minik bebeğin sistematik işkenceye maruz kaldığına dair raporları sordu.

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