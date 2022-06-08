Cancri Jewellery on binlerce kişiyi böyle dolandırmış! Yeni Tosuncuk vakasında şaşkına çeviren yöntem! Sohbet grupları...
Türkiye genelinde 5 şehirde şube açarak 110 bin kişiden "yüksek kar" vaadiyle para toplayan ve kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher şirketinin mağdurları her geçen gün artıyor. Mağdurlar sohbet grupları kurarak karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade ederken, şirketin kapanma sürecinde dahi mağdurları oyalayarak yeni kurbanlar aradığı da ortaya çıktı.
08.06.2022 07:27 - Son Güncelleme: 08.06.2022 07:27
Türkiye'de 2021 yılında açılan ve kısa sürede Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery Şirketi, yaklaşık 2 ay önce ödemeleri durdurdu.