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Cancri Jewellery on binlerce kişiyi böyle dolandırmış! Yeni Tosuncuk vakasında şaşkına çeviren yöntem! Sohbet grupları...

Türkiye genelinde 5 şehirde şube açarak 110 bin kişiden "yüksek kar" vaadiyle para toplayan ve kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher şirketinin mağdurları her geçen gün artıyor. Mağdurlar sohbet grupları kurarak karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade ederken, şirketin kapanma sürecinde dahi mağdurları oyalayarak yeni kurbanlar aradığı da ortaya çıktı.

08.06.2022 07:27 - Son Güncelleme: 08.06.2022 07:27
Cancri Jewellery on binlerce kişiyi böyle dolandırmış! Yeni Tosuncuk vakasında şaşkına çeviren yöntem! Sohbet grupları...

Türkiye'de 2021 yılında açılan ve kısa sürede Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery Şirketi, yaklaşık 2 ay önce ödemeleri durdurdu.

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Cancri Jewellery on binlerce kişiyi böyle dolandırmış! Yeni Tosuncuk vakasında şaşkına çeviren yöntem! Sohbet grupları...

Ardından, şubeler teker teker kapandı. Şirkete yatırım yapan ve ödeme alamayan vatandaşlar, yetkililere ulaşmaya çalışsa da, bir cevap alamadı.

Cancri Jewellery on binlerce kişiyi böyle dolandırmış! Yeni Tosuncuk vakasında şaşkına çeviren yöntem! Sohbet grupları...

Bazıları sosyal medya hesaplarından bazıları ise video paylaşım kanallarından mağdur edildiklerine dair paylaşımlarda bulundu. Ancak bu süreçte üyelerin büyük çoğunluğu, şirketten gelen mesajlara itibar ederek beklemeyi seçti.

Cancri Jewellery on binlerce kişiyi böyle dolandırmış! Yeni Tosuncuk vakasında şaşkına çeviren yöntem! Sohbet grupları...

Şirketin üyeleri tarafından kurulan sohbet gruplarında, şirket yönetimi tarafından bankalar ile ilgili sorun yaşadıkları, hesaplarının bloke edildiğini, sorunun en kısa sürede çözüleceğini belirten yazılı açıklamalar paylaşıldı.

Cancri Jewellery on binlerce kişiyi böyle dolandırmış! Yeni Tosuncuk vakasında şaşkına çeviren yöntem! Sohbet grupları...

Ancak şirket, yeni yatırım tavsiyeleri ile hem mağdur olanları ikinci kez yatırım yapmaya, hem de yeni kurbanlar aramaya devam etti.

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