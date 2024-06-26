Türkiye 100 donanma arasında zirveye jet gibi ulaştı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı

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Denize kıyısı olan ülkeler için deniz kuvvetlerine sahip olmak stratejik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, dünyanın en güçlü donanmaları listesi, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından gemi ve personel sayılarına dayanarak oluşturuluyor. Türkiye, bu listede her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer almayı başardı. Peki, Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2024 yılı listesi...