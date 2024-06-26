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Türkiye 100 donanma arasında zirveye jet gibi ulaştı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı

ABD merkezli istatistik sitesi Global Firepower, "2024 Yılı Dünyanın En Güçlü Donanmaları" listesini açıkladı. Bu liste hazırlanırken, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili her detay göz önünde bulunduruldu. Global Firepower'ın hazırladığı bu listede Türk Donanması ilk sıralarda yer aldı. İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri sıralaması...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 13:35 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:35
Türkiye 100 donanma arasında zirveye jet gibi ulaştı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı 1

Denize kıyısı olan ülkeler için deniz kuvvetlerine sahip olmak stratejik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, dünyanın en güçlü donanmaları listesi, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından gemi ve personel sayılarına dayanarak oluşturuluyor. Türkiye, bu listede her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer almayı başardı. Peki, Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2024 yılı listesi...

Türkiye 100 donanma arasında zirveye jet gibi ulaştı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı 2

İşte o sıralamada Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

Türkiye 100 donanma arasında zirveye jet gibi ulaştı! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı 3

97-Estonya

96- Uruguay

95- Somali

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