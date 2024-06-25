Müge Anlı öfkeden çıldırdı: Burası Dingo'nun ahırı değil! Ercan Hallaç'ın ifadeleri herkesi şaşkına çevirdi! Pedofili iddiası kan dondurdu

Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı." diyen Ercan Hallaç hakkında bambaşka gerçekler ortaya çıktı. Programın bugünkü bölümünde Gül Polat ve kızı Selcan canlı yayında Ercan Hallaç ile yüzleşti. Bu yüzleşme sırasında ortam gerilirken, Anlı "Burası Dingo'nun ahırı değil" diyerek tepki gösterdi.
Ercan Hallaç, "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı. 48 yaşındaki Gül Polat ve 2 çocuğumdan 4 aydır haber alamıyorum" diyerek soluğu Müge Anlı'da aldı.
Ercan Hallaç, "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı. 48 yaşındaki Gül Polat ve 2 çocuğumdan 4 aydır haber alamıyorum" diyerek soluğu Müge Anlı'da aldı.
"TÜM MALLARIMI ONUN ÜZERİNE YAPTIM"
Okuma yazması olmadığını söyleyen Ercan Bey, "Hiç tahsilim yok. Tüm işleri eşim halleder. Ben okuma yazmam olmadığı ve eşimi çok sevdiğim için tüm mallarımı onun üzerine yaptım. Çeyrek asırlık eşimdi. İçimi mal yakmıyor. Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor." dedi.