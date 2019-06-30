GaleriYaşam

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler! Çok şaşıracaksınız

Türkçedeki az bilinen 50 kelimeyi haberimizde sizler için araştırdık. Bu bağlamda Türkçede 78 bin ana kelime vardır. Buna karşılık nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden anlamak bulunduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

30.06.2019 14:38 - Son Güncelleme: 30.06.2019 14:38
Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler! Çok şaşıracaksınız

Kaygısı olmayan, rahat kişi.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler! Çok şaşıracaksınız

Kalbin ortasındaki gizli günahların saklı olduğu sanılan siyah beneğe, karalığa denir.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler! Çok şaşıracaksınız

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler! Çok şaşıracaksınız

Karamsar, umutsuz, mutsuz.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler! Çok şaşıracaksınız

Başkalarının sırtından geçinen kişi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!
Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!