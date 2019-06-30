Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!

Uçak yolcuları sordu, pilotlar cevapladı. İnsanoğlu gökyüzünde bin tonluk metal bir makinenin nasıl durduğunu yıllarca merak etti. Her ne kadar konforlu ve hızlı ulaşım sağlasa da, uçaklar hakkında bilinmeyen gerçekler korkulara neden olmaya devam ediyor. Uçak yolcularının en çok merak ettiği soruları ve cevapları sizler için derledik. Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur, neden yolculara acil durumlarda kullanılması için paraşüt verilmiyor, uçağa yıldırım çarparsa mı daha tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınır yoksa kuş sürüsü içine girilirse mi? Olası bir uçak kazasından sağ kurtulabilmek için ne yapmak gerekir? İşte uçak yolcularının en çok merak ettiği sorular ve şaşırtan gerçekler...

30.06.2019 14:34 - Son Güncelleme: 30.06.2019 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





