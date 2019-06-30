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Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!

Uçak yolcuları sordu, pilotlar cevapladı. İnsanoğlu gökyüzünde bin tonluk metal bir makinenin nasıl durduğunu yıllarca merak etti. Her ne kadar konforlu ve hızlı ulaşım sağlasa da, uçaklar hakkında bilinmeyen gerçekler korkulara neden olmaya devam ediyor. Uçak yolcularının en çok merak ettiği soruları ve cevapları sizler için derledik. Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur, neden yolculara acil durumlarda kullanılması için paraşüt verilmiyor, uçağa yıldırım çarparsa mı daha tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınır yoksa kuş sürüsü içine girilirse mi? Olası bir uçak kazasından sağ kurtulabilmek için ne yapmak gerekir? İşte uçak yolcularının en çok merak ettiği sorular ve şaşırtan gerçekler...

30.06.2019 14:34 - Son Güncelleme: 30.06.2019 15:36
Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!

Kokpitin kapısı güvenlik sebebiyle içerden kilitliyse acil bir durumda kokpite nasıl erişim sağlanır?

Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!

Acil durumda kokpite erişmek için uçuş ekibinin bildiği özel bir kod vardır. Kod girildikten sonra 1 dakika içinde kokpit içindeki pilotlar bir şey yapmazsa kapı açılır. Eğer pilot güvenlik kamerasından kapının arkasında uçuş görevlisi olmadığını görürse, kapıyı tamamen engeller. Bu durumda ise içeriye girmenin hiç bir yolu yoktur.

Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!

Pilotlar kalın sakal ve bıyık bırakabilirler mi? Yüzlerine piercing takabilirler mi?

Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!

Bıyık, sakal ve piercing; pilotların oksijen maskelerini düzgün ve tam bir şekilde takmalarına engel olabilir. Bu yüzden pilotların yüzleri her zaman temiz olmalı. Sadece kirli sakal bırakabilirler. Aksi taktirde yüzlerce yolcunun güvenliğini tehlikeye atabilirler.

Uçakta tüm motorlar çalışmazsa ne olur? İşte uçaklar ve pilotlarla ilgili herkesi şok eden bilgiler!

Tüm motorlar çalışmazsa ne olur?

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