Yeşilçam'daki hatalar 40 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Kemal Sunal'ın filmlerinden yok artık dedirten hatalar...

Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e Adile Naşit'ten Kartal Tibet'e kadar bir çok usta ismin filmlerindeki hatalar pes dedirtti. Özellikle Kemal Sunal'ın oynadığı 1977 yapımı Sakar Şakir filmindeki kamera hataları herkesi hayrete düşürdü. Ortaya çıkan çekim hataları hem güldürdü, hem de "yok artık" dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran o hatalar.

30.06.2019 11:12 - Son Güncelleme: 30.06.2019 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





