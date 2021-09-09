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Türk turizmci iddialı: Lüks gemilerde hedef büyük

Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Rus 450 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası Limanı'na demir atmıştı. Pandemi döneminde 16 ay sonra kente gelen turist gemisi, esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve çiçekler eşliğinde karşılanmıştı. Dünya genelindeki gemi ve yolcu sayılarıyla turizm pastasındaki payını hızla büyüten kruvaziyer sektöründe "Biz de varız" diyen Türk turizmciler, bu alandaki yatırımlarını artırıyor.

09.09.2021 15:31 - Son Güncelleme: 09.09.2021 15:42
Türk turizmci iddialı: Lüks gemilerde tatilde hedef büyük

Türkiye limanlarının yanında aralık ayında Dubai, Abu Dabi, Katar ve Umman'ı da sefer programına katacak olan firma, yeni gemiler ve çoğalan seferlerle Türkiye'nin bu alanda Akdeniz ve Ege sularındaki iddiasını artırmayı hedefliyor.

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Türk turizmci iddialı: Lüks gemilerde tatilde hedef büyük

Firmanın kruvaziyer işlemlerinden sorumlu Genel Müdürü Necdet Uçarlar, AA muhabirine, Yunanistan ve ABD'nin etkin olduğu bu pazarda artık Türk firmalarının da yer alacağını ve adından söz ettireceğini söyledi.

Türk turizmci iddialı: Lüks gemilerde tatilde hedef büyük

Kruvaziyer pazarında böylesi bir geminin işletmecisinin Türk olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Uçarlar, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Doğu Avrupa pazarında ciddi bir boşluk olduğunu, bu ülkelerdeki yolculara yoğunlaştıklarını anlattı.

Türk turizmci iddialı: Lüks gemilerde tatilde hedef büyük

Satışların çok iyi gittiğini vurgulayan Uçarlar, "Kruvaziyere ilgi çok yüksek. Kovid'den dolayı çok kısıtlı yolcu kabul edebildik. Yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle yola çıktık." dedi.

Türk turizmci iddialı: Lüks gemilerde tatilde hedef büyük

"Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz"

Mavi sularda işletmecisinin Türk olduğu gemi sayısının kısa sürede artacağına inandığını aktaran Uçarlar, şöyle devam etti:

"Denizlerde Yunanistan ve ABD sermayesinin hakimiyeti var. Bu yatırımcıların yönettiği bir coğrafya var. Biz bu rotanın artık çevrilmesini istiyoruz. Gemicilikte de Türk bayrağının dalgalandırılmasını çok istiyoruz. Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Türkler olarak denizcilikte zaten çok başarılı bir milletiz. Deniz turizminde de artık büyümek üzere ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Bu denizlerde cennet koylarımız var. Neden biz yapmayalım?"

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