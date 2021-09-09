Türk turizmci iddialı: Lüks gemilerde hedef büyük
Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Rus 450 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası Limanı'na demir atmıştı. Pandemi döneminde 16 ay sonra kente gelen turist gemisi, esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve çiçekler eşliğinde karşılanmıştı. Dünya genelindeki gemi ve yolcu sayılarıyla turizm pastasındaki payını hızla büyüten kruvaziyer sektöründe "Biz de varız" diyen Türk turizmciler, bu alandaki yatırımlarını artırıyor.
09.09.2021 15:31
- Son Güncelleme: 09.09.2021 15:42
"Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz"
Mavi sularda işletmecisinin Türk olduğu gemi sayısının kısa sürede artacağına inandığını aktaran Uçarlar, şöyle devam etti:
"Denizlerde Yunanistan ve ABD sermayesinin hakimiyeti var. Bu yatırımcıların yönettiği bir coğrafya var. Biz bu rotanın artık çevrilmesini istiyoruz. Gemicilikte de Türk bayrağının dalgalandırılmasını çok istiyoruz. Bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz. Türkler olarak denizcilikte zaten çok başarılı bir milletiz. Deniz turizminde de artık büyümek üzere ciddi yatırımlar yapmaya başladık. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Bu denizlerde cennet koylarımız var. Neden biz yapmayalım?"