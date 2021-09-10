Hepsi sanat eseri gibi fotoğraflar! Balıkçıların 5 gün süren av mesaisi

Hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül'de Karadeniz'in mavi sularıyla buluşan balıkçı tekneleri, yaklaşık 8 ay boyunca av mesaisi yapacak. Yılın büyük bir bölümünü karaya ayak basmadan denizde geçiren balıkçılar, bir aile haline geliyor. Yemeklerini birlikte yiyen, vakitlerini birlikte geçiren balıkçılar, ailelerinden uzakta kader ortağı oluyor.