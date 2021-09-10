Hepsi sanat eseri gibi fotoğraflar! Balıkçıların 5 gün süren av mesaisi
Balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek 8 ay sürecek av sezonuna başladı. Yılın büyük bölümünde karaya ayak basmayan kaptan ve tayfası denizdeki nasibini kovalıyor. Ağustos ayının sonlarına doğru Karadeniz'in farklı kentlerinden Sinop'a gelen balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek teknelerle demir aldı. Bu teknelerden biri de 28 tayfası bulunan "Deniz Ana". Necip Fazıl Kısakürek'in "Takvimdeki Deniz" şiiri eşliğinde işte birbirinden güzel fotoğraflarla Deniz Ana'nın 5 günlük av macerası...
Hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül'de Karadeniz'in mavi sularıyla buluşan balıkçı tekneleri, yaklaşık 8 ay boyunca av mesaisi yapacak. Yılın büyük bir bölümünü karaya ayak basmadan denizde geçiren balıkçılar, bir aile haline geliyor. Yemeklerini birlikte yiyen, vakitlerini birlikte geçiren balıkçılar, ailelerinden uzakta kader ortağı oluyor.
"Deniz Ana" ile Karadeniz'de 5 gün geçiren AA muhabiri, farklı yaş gruplarındaki, kaptanından aşçısına, kamarotundan (gemi ve tekne görevlisi) mantar istifçisine kadar balıkçı tayfasının zor şartlardaki mesaisini görüntüledi.
Çoğunluğu Ordu'dan gelen tayfası ile "Deniz Ana", son hazırlıkların tamamlanmasıyla akşam saatlerine doğru Sinop'taki Demirciköy Limanı'ndan hareket edip, mavi suları yararak ilerlemeye başladı.