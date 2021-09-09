100 liraya aldı! Zevki için 1 milyon lira harcayıp lüks karavana dönüştürdü
Antalya'da yaşayan Mustafa Tansu Atıcı, 100 bin liraya aldığı 1996 model otobüse 1 milyon lira masraf yaptı ve otobüsü lüks bir karavana dönüştürdü. İçinde adeta yok yok olan "Mustan" isimli karavanla doğayla iç içe tatil yapan Atıcı ailesinin lüks karavanı 40 metrekare ve akıllı sistemle döşeli.
09.09.2021 14:05
- Son Güncelleme: 09.09.2021 14:05
Antalya'da, satın aldığı otobüsü zevkine göre tasarlayıp "Mustan" adını verdiği lüks karavana dönüştüren Mustafa Tansu Atıcı, doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.
"YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRAYA MAL OLDU"
Atıcı, AA muhabirine, karavan yapmayı çok istediğini, salgın döneminde bunu gerçekleştirdiğini söyledi.
"Mustan" adı verdiği karavanın bir yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını, karavana dönüştürmek istediği otobüsü aldıktan sonra atölye kiraladığını belirten Atıcı, tasarladığı karavanın çok konforlu olduğunu anlattı.
Atıcı, yaklaşık 1 milyon liraya mal ettiği karavanın içinde 3 televizyon, buzdolabı, bulaşık, çamaşır ve kurutma makinesi, güneş enerji sistemi, su tankı ve barbekü alanı bulunduğunu söyledi.