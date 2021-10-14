Türk mühendisler yaptı dünya sıraya girdi! Nam-ı diğer: Hayalet motor! Suda iz bırakmayacak

YÜKSEK VERİMLİ VE ÇEVRECİ

Şirketin yöneticisi makine yüksek mühendisi Muhammed Ali Okka, AA muhabirine, firmanın ileri teknoloji alanında elektrikli bot ve yat motoru üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Elektrikli motorlara deniz ve kara araçlarında hızlı bir geçişin yaşandığına dikkati çeken Okka, iklimdeki değişiklik ve fosil motorların çevreye verdiği zararın bunda etkili olduğunu vurguladı.