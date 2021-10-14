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Türk mühendisler yaptı dünya sıraya girdi! Nam-ı diğer: Hayalet motor! Suda iz bırakmayacak

Konya'da Türk mühendisler tarafından üretilen yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoruna adeta talep yağıyor. Hayalet motor, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

14.10.2021 16:10 - Son Güncelleme: 14.10.2021 16:10
Türk mühendisler yaptı dünya sıraya girdi! Nam-ı diğer: Hayalet motor! Suda iz bırakmayacak

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

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Türk mühendisler yaptı dünya sıraya girdi! Nam-ı diğer: Hayalet motor! Suda iz bırakmayacak

Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.

Türk mühendisler yaptı dünya sıraya girdi! Nam-ı diğer: Hayalet motor! Suda iz bırakmayacak

Şirketin yöneticisi Muhammed Ali Okka'nın öncülüğünde, alanında uzman Türk mühendislerinin üstün gayret ve çabalarıyla çevreci ve dıştan takmalı elektrikli jet motoru tasarlandı.

Muadillerine göre düşük enerji sarfiyatında yüksek verimle çalışan elektrikli motor, bot ve yatların yanı sıra savunma sanayisinde de kullanılabilecek.

Türk mühendisler yaptı dünya sıraya girdi! Nam-ı diğer: Hayalet motor! Suda iz bırakmayacak

Dünyada piyasaya hakim markaların 200 kilogramın üzerindeki motorlara göre, 40 kilogram hafifliğiyle dikkati çeken yerli motor, özgün tasarımıyla suda iz bırakmıyor.

Prototipi test edilen ve başarılı sonuçları tescil edilen motor, seri üretime hazır hale getirildi.

Türk mühendisler yaptı dünya sıraya girdi! Nam-ı diğer: Hayalet motor! Suda iz bırakmayacak

YÜKSEK VERİMLİ VE ÇEVRECİ
Şirketin yöneticisi makine yüksek mühendisi Muhammed Ali Okka, AA muhabirine, firmanın ileri teknoloji alanında elektrikli bot ve yat motoru üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Elektrikli motorlara deniz ve kara araçlarında hızlı bir geçişin yaşandığına dikkati çeken Okka, iklimdeki değişiklik ve fosil motorların çevreye verdiği zararın bunda etkili olduğunu vurguladı.

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