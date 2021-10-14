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Haberler Yaşam Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat etti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde kadının, ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi yer aldı.

14.10.2021 16:15 - Son Güncelleme: 14.10.2021 16:32
Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek D. (34) ve Murat Avcı (41), Dilek D.'nin kullandığı 35 MRT 34 plakalı araçla kaldıkları apart dairesine geldi.

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Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Daha sonra Dilek D.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Murat Avcı'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Murat Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kafasını ezdiği erkek arkadaşı başında ağladı! Timsah gözyaşları...

Alkolün etkisindeki Dilek D., kendisine kazanın nasıl olduğunu soran polis ekiplerine, kavga ettikleri Murat Avcı'yı fark etmediğini ve olayın kazara yaşandığını söyledi.

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