Bizden uzunu yok! Rekorlar Kitabı’na bir Türk daha: Rumeysa Gelgi

"Türkiye bu iki unvana da sahip, güzel tesadüf oldu. Görünür farklılıkları bulunan ve bununla ilgili öz güven problemleri bulunan insanlara şunu söylemek isterim: Farklı olmak, sandığınız kadar kötü bir şey değil. Sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor. Farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeyleri, insanın kendi çabasıyla avantaja çevirebileceğini düşünüyorum. Benim yaptığım şey de tam olarak buydu. Sendromumu ve bunun bana getirdiği uzun boyu, hızlı büyümeyi kendim için bir avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum."