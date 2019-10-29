Türk Kahvesi hakkında bilinmeyen gerçekler! Türk kahvesi nasıl yapılır?

Türk kahvesinin Osmanlı'da ne denli vazgeçilmez olduğunu, tarihini inceleyince görüyoruz. Bir açılıp bir kapatılan kahvehanelerden bugüne gelen bol köpüklü kahvemizi ne kadar tanıyoruz? Dünyada Türk adının sık sık geçtiği bir konu da kahvedir. Türk kahvesinin adını ve ününü duymayan azdır. Fakat gerçek tadını bilenlerin sayısının fazla olduğunu söylemek zordur. Türk kahvesi, daha çok Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'dan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarındandır. Peki Türk Kahvesi hakkında bilinmeyen gerçekler nedir? Türk kahvesi nasıl yapılır?

29.10.2019 17:35 - Son Güncelleme: 29.10.2019 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





