Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde yeni fotoğraf ortalığı karıştırdı! Nasıl öldü, kim öldürdü?
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken, canlı yayında herkesi şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cansız bedeni çekyatın altında kefenlenmiş şekilde bulunan 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un kim öldürdü, nasıl öldürdü? Türkiye günlerdir bu sorunun yanıtını merak ediyor. Müge Anlı 29 Ekim son bölümünde en büyük iki şüphelinin avukatları canlı yayında karşı karşıya geldiği sırada yeni bir görüntü ortaya çıktı. İşte o flaş gelişme...
29 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında taraflar karşı karşıya geldi. Bir numaralı şüpheli Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu da Hatice Hanım'ın avukatı Mehmet Bey de canlı yayında hazır bulundu. Gülümser Bulut'un kefen gibi bir örtüye sarılarak bazanın altına atıldığı ortaya çıktıktan sonra cinayetiyle ilgili soru işaretleri de arttı. Kefenin iyice sıkıştırıldığı, düzgünce bağlandığı belirlendi bu durumun da cesedin kokusunun çıkmaması için yapıldığı iddia edildi.
Hatice'nin Gülümser Bulut'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi.
Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse Yunus Kahraman tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan bir fotoğraf ortaya çıktı.
Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.
Avukat sözlerini şöyle sürdürdü; "Hatice 3 gündür kayıp olan şeker hastasına çikolata almış, gitmiş bir kafede oturmuş bu nasıl bir normalliktir? Şeker hastası olan annenize çikolata alacağınıza polis ekiplerini arayıp yardım isteyeceksiniz. Ümmü Gülsüm ile Hatice'nin arasında geçen diyaloga göre; Ümmü Gülsüm, Hatice'ye annene ne yaptın diyor? O da bilezikler nedeniyle kavga ettik diyor."
DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI, STÜDYODA ORTALIK KARIŞTI
Hatice; annem benim doğum günümü kutlamamıştı demişti fakat o doğum gününün fotoğrafları program da ortaya çıktı!
Avukat Mehmet Bey; Gülümser Hanım'ı öldüren Yunus Kahraman'dır. Hatice'nin bu cinayeti işleme şansı yok. Cinayeti işleyen kesinlikle Gülümser Bulut'un yeğeni Yunus'tur deyince stüdyoda ortalık karıştı.