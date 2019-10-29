Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde yeni fotoğraf ortalığı karıştırdı! Nasıl öldü, kim öldürdü?

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.

Avukat sözlerini şöyle sürdürdü; "Hatice 3 gündür kayıp olan şeker hastasına çikolata almış, gitmiş bir kafede oturmuş bu nasıl bir normalliktir? Şeker hastası olan annenize çikolata alacağınıza polis ekiplerini arayıp yardım isteyeceksiniz. Ümmü Gülsüm ile Hatice'nin arasında geçen diyaloga göre; Ümmü Gülsüm, Hatice'ye annene ne yaptın diyor? O da bilezikler nedeniyle kavga ettik diyor."