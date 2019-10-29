Kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı?
Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı? Avrupa'da bu yılki kış saati uygulamasının başlaması ile birlikte Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı araştırılmaya başlandı. 3 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye'de saatler geri alınacak mı? 2019 ış saati uygulaması olacak mı?
29.10.2019 14:59
- Son Güncelleme: 29.10.2019 14:59
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kış saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere ülkemizde kış saati uygulaması 3 yıldır kullanılmıyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesi ile birlikte Türkiye'de bu uygulamanın yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
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