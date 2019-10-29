Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kış saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere ülkemizde kış saati uygulaması 3 yıldır kullanılmıyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesi ile birlikte Türkiye'de bu uygulamanın yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...