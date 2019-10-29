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Kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı?

Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı? Avrupa'da bu yılki kış saati uygulamasının başlaması ile birlikte Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı araştırılmaya başlandı. 3 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye'de saatler geri alınacak mı? 2019 ış saati uygulaması olacak mı?

29.10.2019 14:59 - Son Güncelleme: 29.10.2019 14:59
Kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı?

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kış saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere ülkemizde kış saati uygulaması 3 yıldır kullanılmıyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesi ile birlikte Türkiye'de bu uygulamanın yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı?

2019 SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Saatler bu sene geri alınmayacak. 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede 2018 yılında kış saatine geçileceği açıklanmış, daha sonra yayımlanan kararla bu kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı?

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

Kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı?

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

Kış saati uygulaması ne zaman? 2019 Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması olacak mı?

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

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