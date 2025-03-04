Otobüs kullanıyordu milyoner oldu! Muğla'da filmleri aratmayan olay! Babası iş adamı çıktı
Muğla'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. 300 milyon lira serveti olan iş adamı Orhan Karaca'nın öz babası olduğunu, şoförlük yaptığı otobüse binip "Babana selam söyle" diyen vatandaştan öğrenen Cihan Yıldırım'ın açtığı babalık davasında karar çıktı.
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Filmlere taş çıkartan olayın adresi Muğla. Evli ve 1 çocuk babası 36 yaşındaki
Cihan Yıldırım 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken, bir yolcu kendisine "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona kömür borcumuz var. Selam söyle" dedi.
"SEN KÖMÜRCÜ ORHAN'IN OĞLUSUN"
Cihan Yıldırım, otobüsü durdurup peşinden koştuğu adama , "Benim babam ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dedi. Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.
ANNEDEN İTİRAF GELDİ Cihan Yıldırım, annesi Suzan Yıldırım'a yaşadıklarını anlatarak gerçeği sordu. Suzan Yıldırım, akrabaların huzurunda gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti. Cihan'ın her yıl bayramlarda mezarını ziyaret ettiği kişi gerçek babası değildi. 1987'de adliyede çalışan Suzan Yıldırım'ın evliyken iş adamı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden Cihan'ın dünyaya geldiği ve resmi nikâhlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusuna kaydettirdiği ortaya çıktı. Cihan Yıldırım yaşadığı travmayla işten ayrıldı.
Cihan Yıldırım, avukatı Varol Turbay aracılığıyla odun ve kömür ticareti yapan 63 yaşındaki iş adamı Orhan Karaca'ya dava açtı. Mahkeme kararıyla trafik kazasında ölen kütük babası Yaşar Yıldırım'ın mezarından kemik örneği alındı. Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı. DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nce verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı. Öte yandan Orhan Karaca davanın giderlerinden kendisinin sorumlu olmadığını belirterek itiraz etmişti. Yargıtay kararında, "Avukatlık vekâlet ücreti, DNA testi, mezar açma masrafları dahil tüm yargılama giderlerinden Orhan Karaca sorumlu. Hatta biyolojik baba ölmüş olsa bile yargılama giderlerini hayatta olan eşi ya da çocukları ödemek zorundadır" denildi.
300 MİLYONLUK SERVETE ORTAK OLDU
Sabah'ta yer alan habere göre;
Cihan Yıldırım, böylece 2 çocuk babası Orhan Karaca'nın 3. çocuğu olarak kayıtlara geçti. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu.