Otobüs kullanıyordu milyoner oldu! Muğla’da filmleri aratmayan olay! Babası iş adamı çıktı

Cihan Yıldırım, avukatı Varol Turbay aracılığıyla odun ve kömür ticareti yapan 63 yaşındaki iş adamı Orhan Karaca'ya dava açtı. Mahkeme kararıyla trafik kazasında ölen kütük babası Yaşar Yıldırım'ın mezarından kemik örneği alındı. Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı. DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nce verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı. Öte yandan Orhan Karaca davanın giderlerinden kendisinin sorumlu olmadığını belirterek itiraz etmişti. Yargıtay kararında, "Avukatlık vekâlet ücreti, DNA testi, mezar açma masrafları dahil tüm yargılama giderlerinden Orhan Karaca sorumlu. Hatta biyolojik baba ölmüş olsa bile yargılama giderlerini hayatta olan eşi ya da çocukları ödemek zorundadır" denildi.