Türk denizcilik tarihine yön veren 5 efsane kaptan ve hikayeleri

Piri Reis'in kayıp harita sırrı ve Turgut Reis'in hayalet gemileri: Türk denizcilik tarihine yön veren 5 kaptan
Denizler sadece ticaret yolları veya coğrafi sınırlar değildir aynı zamanda cesaretin, dehanın ve tarihin yazıldığı devasa sahnelerdir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladığımız bugün, Akdeniz'i bir "Türk Gölü" haline getiren haritalarıyla dünyaya yön veren ve stratejileriyle deniz savaşlarının kitabını yeniden yazan efsane kaptanlarımızı anıyoruz.
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