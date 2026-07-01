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Piri Reis'in kayıp harita sırrı ve Turgut Reis'in hayalet gemileri: Türk denizcilik tarihine yön veren 5 kaptan

Denizler sadece ticaret yolları veya coğrafi sınırlar değildir aynı zamanda cesaretin, dehanın ve tarihin yazıldığı devasa sahnelerdir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladığımız bugün, Akdeniz'i bir "Türk Gölü" haline getiren haritalarıyla dünyaya yön veren ve stratejileriyle deniz savaşlarının kitabını yeniden yazan efsane kaptanlarımızı anıyoruz.

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Türk denizcilik tarihine yön veren 5 efsane kaptan ve hikayeleri

Barbaros Hayreddin Paşa'dan Piri Reis'e, tarihin derinliklerinden gelen ve muhtemelen daha önce hiç duymadığınız o az bilinen çarpıcı hikayeler...

Barbaros lakabını düşmanları taktı: Kızıl Sakal’ın bilinmeyen hikayesi

KAPTAN-I DERYA BARBAROS HAYREDDİN PAŞA: ADINI DÜŞMANLARININ VERDİĞİ EFSANE

Asıl adı Hızır Reis olan bu dahi denizciye "Hayreddin" (Dinin hayırlısı) adını Yavuz Sultan Selim verdi. Peki tüm dünyanın onu tanıdığı "Barbaros" lakabı nereden geliyor?

Az bilinen hikayesi: Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis, Akdeniz'de Hristiyan esirleri kurtarıp Kuzey Afrika'ya taşırken Avrupalılar, Oruç Reis'in kızıl sakallarından ötürü ona İtalyanca "Barba Rossa" (Kızıl Sakal) demeye başladılar. Oruç Reis şehit olunca, bu lakap ve onun mirası kardeşi Hızır Reis'e miras kaldı.

Preveze Zaferi’yle Akdeniz’i Osmanlı’ya kazandıran tersane devrimi

Denizcilik dünyasını nasıl değiştirdi? Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı'nın Akdeniz'deki mutlak egemenliğini kurdu. Kurduğu tersane sistemi ve yetiştirdiği denizcilerle modern Osmanlı denizcilik ekolünün kurucusu kabul edilir.

Piri Reis’in dünyayı şaşırtan haritası: Ceylan derisi üzerindeki deha

PİRİ REİS: KRİSTOF KOLOMB'UN KAYIP HARİTASININ PEŞİNDEKİ DEHA

Sadece bir amiral değil dünya çapında bir kartograf, coğrafyacı ve kaşifti. 1513 yılında ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritası, bugün bile bilim dünyasını hayrete düşürmeye devam ediyor.

Kolomb’un kayıp haritasını Piri Reis nasıl ele geçirdi?

Az bilinen hikayesi: Piri Reis, meşhur haritasını çizerken o dönem henüz kimsenin tam olarak çözemediği Kristof Kolomb'un Amerika haritasından yararlanmıştı. Kolomb'un amcasının gemisinde esir düşen bir İspanyol denizciyi yanına alan Piri Reis, bu denizcinin elindeki Kolomb'a ait harita kopyalarını inceleyerek kendi haritasına entegre etti. Böylece Kolomb'un kaybolan orijinal harita bilgileri Piri Reis sayesinde günümüze ulaştı.

Denizcilik dünyasını nasıl değiştirdi? Yazdığı Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı), Akdeniz'in o dönemdeki en detaylı seyir rehberiydi ve yüzyıllar boyunca gemicilere kılavuzluk etti.

Turgut Reis’in sislerde saklanan gemileriyle yaptığı efsane baskınlar

TURGUT REİS: MALTA ŞÖVALYELERİNİN KORKULU RÜYASI

Barbaros'un en yetenekli öğrencilerinden biri olan Turgut Reis, taktiksel zekası nedeniyle Avrupalı tarihçiler tarafından "Dragut" olarak adlandırılır ve Akdeniz'in en tehlikeli amirallerinden biri olarak kabul edilirdi.

Az bilinen hikayesi: Turgut Reis, Venedik ve Ceneviz gemilerini alt etmek için sıra dışı bir "saklanma" taktiği kullanırdı. Gemilerinin direklerini tamamen indirir, sığ koylara veya sazlıkların arkasına gizlenirdi. Düşman gemileri açık denizde hiçbir şey yokmuş gibi ilerlerken, Turgut Reis aniden direkleri kaldırıp sislerin içinden çıkarak baskın yapardı.

Denizcilik dünyasını nasıl değiştirdi? Trablusgarp'ı (Libya) fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Kuşatma gemiciliğinde ve deniz topçuluğunda getirdiği yenilikler askeri tarih kitaplarında ders olarak okutuldu.

Seydi Ali Reis: Fırtınada kaybolan ve 3 yıl sonra dönen kaptan

SEYDİ ALİ REİS: EDEBİYATI VE MATEMATİĞİ DENİZLE BULUŞTURAN KAPTAN

O sadece dalgalarla değil, kelimelerle ve sayılarla da savaşan bir entelektüeldi. Barbaros'un tersane kethüdası olan Seydi Ali Reis, astronomi ve matematik alanında çağının çok ötesindeydi.

Az bilinen hikayesi: Hint Deniz Seferleri sırasında Portekizlilere karşı savaşırken korkunç bir fırtınaya (Tufan-ı Fil) yakalandı ve gemileriyle Hindistan kıyılarına sürüklendi. İstanbul'a dönmesi tam 3 yıl sürdü. Bu zorlu kara ve deniz yolculuğunu Mir'atü'l-Memalik (Memleketlerin Aynası) adlı eserde topladı. Bu kitap, Türk edebiyat tarihinin ilk gezi yazılarından biri kabul edilir.

Denizcilik dünyasını nasıl değiştirdi? Yazdığı Kitabü'l-Muhit (Okyanus Kitabı) ile Hint Okyanusu'nun yön bulma tekniklerini, muson fırtınalarının takvimini ve astronomik denizcilik kurallarını Türk denizcilerine öğretti.

Çaka Bey: Bizans’tan öğrendiği sırlarla ilk Türk filosunu kurdu

ÇAKA BEY: DENİZLERE YELKEN AÇAN İLK TÜRK BEYİ

Türk denizcilik tarihinin miladı, İzmir'i fethederek burada ilk Türk tersanesini kuran ve ilk Türk filosunu denize indiren Çaka Bey ile başlar. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yılı (M.Ö. 209 yerine denizcilik bazında) Çaka Bey'in denize açıldığı 1081 yılı olarak kabul edilir.

Az bilinen hikayesi: Çaka Bey, Bizans'a esir düştüğü dönemde sarayda yaşadı ve burada Yunanca öğrenip Bizans'ın deniz taktiklerini, gemi yapım sırlarını en ince ayrıntısına kadar gözlemledi. Serbest kaldıktan sonra bu bilgileri Bizans'a karşı kullandı ve kendi kurduğu filoyla Bizans donanmasını mağlup etti.

Denizcilik dünyasını nasıl değiştirdi? Bozkır kültüründen gelen Türklerin denizle tanışmasını ve deniz stratejisi geliştirmesini sağlayan ilk vizyoner lider oldu.

Kaynakça ve görseller

Kaynak: Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Şinografi Dairesi Başkanlığı kayıtları, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Gazavat-ı Hayreddin Paşa (Hatırat) eseri, Seydi Ali Reis'in Mir'atü'l-Memalik adlı eseri ve İslam Ansiklopedisi'ndeki ilgili maddeler (Piri Reis, Turgut Reis, Çaka Bey) referans alınarak derlenmiştir.

Görseller: Takvim foto arşiv, yapay zeka ve AA

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Sena Demiröz
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