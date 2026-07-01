Türk denizcilik tarihine yön veren 5 efsane kaptan ve hikayeleri

Az bilinen hikayesi: Piri Reis, meşhur haritasını çizerken o dönem henüz kimsenin tam olarak çözemediği Kristof Kolomb'un Amerika haritasından yararlanmıştı. Kolomb'un amcasının gemisinde esir düşen bir İspanyol denizciyi yanına alan Piri Reis, bu denizcinin elindeki Kolomb'a ait harita kopyalarını inceleyerek kendi haritasına entegre etti. Böylece Kolomb'un kaybolan orijinal harita bilgileri Piri Reis sayesinde günümüze ulaştı.

Denizcilik dünyasını nasıl değiştirdi? Yazdığı Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı), Akdeniz'in o dönemdeki en detaylı seyir rehberiydi ve yüzyıllar boyunca gemicilere kılavuzluk etti.