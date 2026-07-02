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Asırlardır izine rastlanmamıştı: Osman Gazi'nin kayıp miğferi ortaya çıktı

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye ait olduğu öne sürülen gümüş kakmalı bir çelik miğferin tespit edildiği açıklandı. Miğferin üzerinde Osman Gazi adına düzenlenmiş bir tuğra, Kayı boyu damgası ve bağımsız bir hükümdar olduğunu gösterdiği ileri sürülen "Sultânü'l-a'zam" gibi unvanların yer aldığı belirtildi. Söz konusu keşfin, Osmanlı'nın kuruluş yıllarına ve etnik köken tartışmalarına yeni bir boyut kazandırabileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi:
Asırlardır izine rastlanmamıştı: Osman Gazi’nin kayıp miğferi ortaya çıktı

İstanbul'daki Aya İrini mahzeninden çıktıktan sonra çeşitli koleksiyonerlerin eline geçerek 1935 yılında Metropolitan Sanat Müzesi'ne bağışlanan ve Osman Gazi'ye ait olduğu öne sürülen tarihi miğfer, yeniden gündeme geldi. Aynı müzede Murad Hüdavendigar ve Orhan Gazi'ye ait başka miğferlerin de bulunduğunu belirten araştırmacı yazar Hakan Yılmaz, daha önce Katar ve Paris'te izine ulaştığı diğer hanedan miraslarıyla birlikte bu paha biçilemez eserin de Türkiye'ye getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Metropolitan Müzesi’ndeki miğferde Osman Gazi tuğrası ve Kayı damgası tespit edildi

OSMAN GAZİ'YE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN MİĞFER NEW YORK'TA BULUNDU

Gazeteci İbrahim Öge'nin sorularını yanıtlayan Hakan Yılmaz, Metropolitan Sanat Müzesi envanterinde yer alan çelik miğferin Osman Gazi'ye ait olduğunu iddia etti. Yılmaz, miğfer üzerinde Osman Gazi adına düzenlenmiş bir tuğra ile Kayı boyuna ait olduğu belirtilen damganın bulunduğunu öne sürdü.

Araştırmacı yazar, eserin Osman Gazi'nin siyasi konumu ve kökenine ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalara açıklık getirebileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu miğfer Osman Bey'in bir 'Sultan' olduğunu, bağımsız bir devlet kurduğunu doğrulamakla kalmıyor, onun uzun zamandır tartışılan etnik kökeni ve kavmi statüsü ile ilgili tartışmalara da artık son noktayı koyuyor."

Miğfer üzerindeki ’Sultan’ unvanları tartışmalara son noktayı koyuyor

KİTABELERDE YER ALAN UNVANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hakan Yılmaz'ın iddiasına göre miğfer üzerindeki gümüş kakmalı Arapça kitabede Osman Gazi için "Sultanü'l-a'zam" ve "Hanü'l-mu'azzam" unvanları kullanılıyor. Yılmaz, miğferin arka bölümünde bulunan madalyonda ise "Nasırü'd-din 'OsmanSultan" ifadesinin yer aldığını ileri sürdü.

Araştırmacı yazar, söz konusu unvanların Osman Gazi'nin bağımsız bir hükümdar olmadığı yönündeki görüşlerle çeliştiğini iddia etti.

Tarihi miğfer Aya İrini’den koleksiyonerlere nasıl ulaştı?

MİĞFERİN KOLEKSİYON YOLCULUĞU

Yılmaz, Osmanlı'nın erken dönemine ait askerî teçhizatın yüzyıllar boyunca farklı depolarda muhafaza edildiğini belirterek, bu eserlerin zaman içerisinde çeşitli koleksiyoncuların eline geçtiğini öne sürdü.

Osmanlı askeri eşyaları yüzyıllarca Aya İrini mahzeninde saklandı

Konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere eski tarihi arşiv evrakı daha önce Ayasofya'nın depo ve müştemilatının içinde, kadim askeri eşyalar, silahlar ve zırhlar ise cebehane olarak kullanılan Aya İrini mahzeninde saklanıyordu. İstanbul'un fethinden sonra başlayan bu usul, II. Mahmud'un ölümüne kadar dört yüz yıla yakın bir süre devam etti.

Osman Gazi'nin ve sonraki iki padişahın Avrupa müzelerinde ya da özel koleksiyonerlerin elinde olduğunu gördüğüm miğferleri ve zırh takımları da satıldıktan ya da elde edildikten sonra, birkaç kuşak boyunca bir koleksiyonerden başka bir koleksiyonerin eline geçti.

Son kertede bunların bir kısmı müzelere aktarılmış, bir kısmı da meşhur birkaç koleksiyonerin elinde kalmıştı. En son George Cameron Stone'un koleksiyonuna dahil olan Osman Gazi'nin miğferi de nihayet 1935'te ölümünden sonra, vasiyeti üzerine varisleri tarafından Metropolitan Art Museum'a bağışlandı."

Murad Hüdavendigar ve Orhan Gazi’ye ait miğferler de aynı müzede

MURAD HÜDAVENDİGAR VE ORHAN GAZİ'YE AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN DİĞER MİĞFERLER

Hakan Yılmaz, aynı müzede Osman Gazi'ye ait olduğunu iddia ettiği miğferle benzer özellikler taşıyan başka eserlerin de bulunduğunu söyledi. Bunlardan birinin, üzerindeki kitabelerden hareketle Murad Hüdavendigar'a ait olabileceğini ileri sürdü.

Araştırmacı yazar ayrıca, daha önce Sotheby's müzayedesinde satışa çıkarılan ve Philippe Missillier koleksiyonundan geldiği belirtilen bir başka miğferin de Orhan Gazi'ye ait olabileceğini savundu.

Yılmaz, ilk Osmanlı dönemine tarihlenebileceğini düşündüğü başka miğfer örneklerinin de farklı müze koleksiyonlarında yer aldığını belirterek, bu eserler üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Söz konusu miğferlerin ortak özelliklerinden birinin ise ön yüzlerinde yer aldığı belirtilen Kayı damgaları olduğunu iddia etti.

Araştırmacı yazardan tarihi eserlerin Türkiye’ye getirilmesi çağrısı

TARİHİ ESERLERİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ ÇAĞRISI

Yetkililere çağrıda bulunan Hakan Yılmaz, Katar'da bulunduğunu belirttiği sikke, Paris'teki şecere ve New York'taki miğferin Türkiye'ye kazandırılması gerektiğini savundu.

Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle miğfer Topkapı Sarayı'nda Hazret-i Osman'dan yadigâr kalan kılıçla birlikte ayrı bir camekânda teşhire konulabilir veya Askeri Müze'de oğlu Orhan'ın miğferiyle bir arada sergilenebilir.

Ya da kadim başkent Bursa'da bunların tümü için yeni bir müze oluşturabilir. Bunların olması gerektiği şekliyle artık Türk halkının gözünün önünde durması ve geçmişlerine ait bu kadim tarihi mirası kanlı-canlı yerinde teşhis etmeleri lazım"

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Sena Demiröz
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