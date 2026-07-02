Asırlardır izine rastlanmamıştı: Osman Gazi'nin kayıp miğferi ortaya çıktı
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye ait olduğu öne sürülen gümüş kakmalı bir çelik miğferin tespit edildiği açıklandı. Miğferin üzerinde Osman Gazi adına düzenlenmiş bir tuğra, Kayı boyu damgası ve bağımsız bir hükümdar olduğunu gösterdiği ileri sürülen "Sultânü'l-a'zam" gibi unvanların yer aldığı belirtildi. Söz konusu keşfin, Osmanlı'nın kuruluş yıllarına ve etnik köken tartışmalarına yeni bir boyut kazandırabileceği ifade edildi.
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