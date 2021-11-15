Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'a şimdi ne olacak? Katil ‘deli’ raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak?
Ataşehir'de tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz'un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, oğlunun 14 yaşından bu yana psikolojik tedavi gördüğünü ve 2 senedir tedaviyi reddettiğini söylemişti. Avukat anne, Can Göktuğ Boz'un rehabilite edilmesi gerektiğini söylemişti. Peki şimdi ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi? Katil zanlısı 'deli' raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak?
İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz, tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledildi.
Cengiz, hayatını kaybederken Can Göktuğ Boz'un ifadesinde kullandığı sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Boz, izlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini, o gün moralinin çok bozuk olduğunu, dışarı çıkıp Başak Cengiz'i öldürdükten sonra moralinin düzeldiğini söyledi.
Can Göktuğ Boz'un avukat annesi ise çocuğunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, 2 yıldır tedaviyi reddettiğini bu yüzden rehabilite edilmesi gerektiğini söyledi.
Peki şimdi ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi? Katil zanlısı 'deli' raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
AİLE, HEM VİCDANİ HEM KANUNİ ANLAMDA ÇOCUĞUNDAN SORUMLUDUR
Prof. Dr. Fatih Öncü, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkan Yardımcısı. Uzun yıllardır Adli Tıp psikiyatrisi konusunda çalışıyor ve ayrıca Bakırköy ruh ve sinir Hastalıkları eğitim Araştırma hastanesi öğretim üyesi. Birkaç gündür sosyal medyada katil zanlısı Can Göktuğ Boz kadar ailesinin de yargılanması gerektiği konuşuluyor. Yasal olarak bu mümkün mü?
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun yaptığı "14 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim" savunmasını değerlendiren Öncü, "Kişilerden ziyade genel uygulama nasıl gel sana onu anlatayım" diyor ve şöyle devam ediyor: