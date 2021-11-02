Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Sahilde denize giren Rusya vatandaşı Alfiya Nazyrova, "Bugün hava çok güzel. O yüzden buraya geldik. Dün hava kötüydü. Çok yağmur yağdı. Şimdi ise güzel bir hava var. Denize girdik. Su güzeldi. Bana göre burası çok güzel. Rusya'ya gittiğim zaman hava orada -1 derece" sözlerine yer verdi.