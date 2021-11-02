Vav TV İzle
Haberler Yaşam Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde sarı kod sonrası etkili olan sağanak sonrası plajda hareketli anlar yaşandı. Kuvvetli rüzgarla birlikte şemsiyeler havada uçarken plajdaki cankurtan kulübesi de devrildi. Havanın düzelmesiyle birlikte ise yerli ve yabancı turistler güneşlenip denizde yüzdü.

02.11.2021 16:16 - Son Güncelleme: 02.11.2021 16:24
Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün sarı kod ile uyardığı turizm kenti Antalya'da etkili olan sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Yağmurlu havada kimsenin kalmaması ile âdete ıssızlaşan Konyaaltı Sahili ise güneşin açması ile birlikte turistlerin çekim merkezi oldu. Sahile gelen turistler denize girerek sıcak kumsal üzerinde güneşlendi.

Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Dün gece saatlerinde etkili olan yüksek dalgalar sonrasında ise sahilde bulunan bazı işletmeler adeta savaş meydanına döndü. İşletmede bulunan şezlongların, yatak ve diğer eşyaların ortalığa saçıldığı görüldü.

Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Bazı cankurtaran kuleleri yerinden köklendi. Gördükleri manzara karşısında şaşıran vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı

Sahilde denize giren Rusya vatandaşı Alfiya Nazyrova, "Bugün hava çok güzel. O yüzden buraya geldik. Dün hava kötüydü. Çok yağmur yağdı. Şimdi ise güzel bir hava var. Denize girdik. Su güzeldi. Bana göre burası çok güzel. Rusya'ya gittiğim zaman hava orada -1 derece" sözlerine yer verdi.

SON DAKİKA