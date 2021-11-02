Turizm Cenneti Konyaaltı plajında ilginç anlar! Sarı kod sonrası ortalık karıştı
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde sarı kod sonrası etkili olan sağanak sonrası plajda hareketli anlar yaşandı. Kuvvetli rüzgarla birlikte şemsiyeler havada uçarken plajdaki cankurtan kulübesi de devrildi. Havanın düzelmesiyle birlikte ise yerli ve yabancı turistler güneşlenip denizde yüzdü.
02.11.2021 16:16
- Son Güncelleme: 02.11.2021 16:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün sarı kod ile uyardığı turizm kenti Antalya'da etkili olan sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.
Yağmurlu havada kimsenin kalmaması ile âdete ıssızlaşan Konyaaltı Sahili ise güneşin açması ile birlikte turistlerin çekim merkezi oldu. Sahile gelen turistler denize girerek sıcak kumsal üzerinde güneşlendi.