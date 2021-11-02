Müge Anlı'daki 58 yaşındaki Bilsen Pirpor cinayetinde şok detaylar! Müge Anlı ortaya çıkarmıştı
Bilsen Pirpor'a ne oldu? Ölü olarak bulunan kimliği belirsiz kadın Bilsen Pirpor mu? atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert faili meçhul olayları çözmeye, kayıpları bulmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi şu sıralar Bilsen Pirpor olayını ele alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan imam nikahlı eşi de dikkat çeken ifadelerde bulunurken programda ve yürütülen soruşturmada Bilsen Pirpor'un ölümüne dair şok ayrıntılar kayda geçirildi. İşte Bilsen Pirpor ölümü / cinayetinde gelen son dakika bilgileri...
Faili meçhul olaylar ve kayıpların bulunması ile adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası işleniyor.
58 YAŞINDAKİ BİLSEN PİRPOR'A NE OLDU ?
Bilsen Pirpor'un ölümünde son dakika haberi... Kırklareli'nde 21 Ağustos 2021 sabahı "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıkan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi kime ait olduğu henüz tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi. Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen Pirpor'un mezarı başına giden annesi ve abisi Pirpor için dua etti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım ısrarla sevgilisini öldürmediğini söylerken, canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri dikkat çekti. Pirpor'un kendisini emekli bir polisle aldattığını söyleyen Yıldırım, imam nikahlı eşinin bir otelde kaldığını iddia etti. Ancak yayına gelen emekli polis Akif Ünlü iddiaları reddederken, otel sahibi ise Pirpor'un otelinde kalmadığını söyledi.
Kırklareli'nde yaşayan ve 7 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor, 21 Ağustos 2021 sabahı "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti.
Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı. Pirpor'un yakınları faftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti.