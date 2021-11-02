İbre 297'yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın'ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?
İstanbul'da yarış motosikletiyle 297 km'lik hıza ulaşan ve o anları kameraya kaydeden 28 yaşındali Vedat Aydın feci şekilde hayatını kaybetmişti. Aydın'ın bir süre önce hız yaparken paylaştığı bir video üzerine arkadaşı tarafından uyarıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Arkaşı motosikletçiyi, "Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?" diye uyardı. Aydın ise "Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?" dedi.
02.11.2021 14:03
- Son Güncelleme: 02.11.2021 14:03
Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın, Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı.
Görüntülerde, motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.