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Haberler Yaşam İbre 297'yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın'ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?

İbre 297'yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın'ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?

İstanbul'da yarış motosikletiyle 297 km'lik hıza ulaşan ve o anları kameraya kaydeden 28 yaşındali Vedat Aydın feci şekilde hayatını kaybetmişti. Aydın'ın bir süre önce hız yaparken paylaştığı bir video üzerine arkadaşı tarafından uyarıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Arkaşı motosikletçiyi, "Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?" diye uyardı. Aydın ise "Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?" dedi.

02.11.2021 14:03 - Son Güncelleme: 02.11.2021 14:03
İbre 297’yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın’ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Vedat Aydın, Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı.

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İbre 297’yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın’ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?

Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İbre 297’yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın’ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

İbre 297’yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın’ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?

Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı.

İbre 297’yi görmüştü! Yarış motosikletiyle ölen Vedat Aydın’ı arkadaşı böyle uyarmış: Canını yolda mı buldun?

Görüntülerde, motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

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