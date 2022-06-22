Ataşehir’deki SAS Holding cinayetinde yeni detay! 3 milyonluk gasp için istenen cezalar belli oldu

Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmesine ve 3 milyon 300 bin TL'nin gasp edilmesine ilişkin 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Haziran 2021 tarihinde saat 09.40 sıralarında Sibel Koçan'ın aracını park ettiği, yanında Mehmet Aksu isimli kişinin aracın bagajını kaldırdığı sırada başka bir aracın yanlarına yanaştığı anlatıldı. Aracın sağ ön ve arka sürgülü kapısından yüzleri maskeli, kapüşonlu iki şahsın indiği, şahıslardan birinin elinde tabanca olduğu, şüpheli şahısların Sibel Koçan ve Mehmet Aksu'dan valizleri almaya çalıştıkları belirtildi.