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Haberler Yaşam 5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evi neden karınca basar? Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?

5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evi neden karınca basar? Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?

Yaz ayıyla birlikte eve giren karınca sayısında da büyük bir artış yaşanmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında eve giren karınca nasıl yok edilir sorusu yer alıyor. Peki, evde karınca nasıl yok edilir? Eve giren karınca nasıl çıkarılır? Evi neden karınca basar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
22.06.2022 09:07 - Son Güncelleme: 22.06.2022 09:07
5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evi neden karınca basar? Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?

Yaz aylarının gelmesinin ardından birçok kişi karıncalardan şikayet etmeye başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında eve giren karınca nasıl çıkarılır ve evde karınca nasıl yok edilir soruları yer alıyor. Birçok farklı yöntemle karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Evde karınca nasıl yok edilir sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

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5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evi neden karınca basar? Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?

Eve Giren Karınca Nasıl Yok Edilir?

Son zamanlarda eve giren karıncalardan birçok kişi şikayet etmeye başladı. Evde mutfakta ve banyoda bulunan karıncalar için çeşitli yöntemler deneyerek kurtulabilirsiniz. İşte karıncaları yok eden o yöntemler;

5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evi neden karınca basar? Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?

Tebeşir


Tebeşir karıncalarla savaşmak için kullanılacak ilk yöntemlerdendir. İçindeki kalsiyum karbonat kolaylıkla karıncaların uzak durmasını sağlayacaktır. Bahçe kapısı, pencere gibi yerlere tebeşirle çizgi çekin. Ayrıca tebeşiri ezerek saksıların ve bitkilerin etrafına dökün.

5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evi neden karınca basar? Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?

Limon

Limon kokusu karıncaların en nefret ettiği kokular arasında yer alır. Bir şişenin içine limon suyu oldurun ve kapı, pencere gibi yerlerin önüne sıkın. Limon kabuğu rendelerini de bu kısımlara koyarsanız kolaylıkla karıncalardan kurtulabilirsiniz.

5 dakikada kaçacak delik arayacaklar! Evi neden karınca basar? Evde karınca, termit, uçan karınca nasıl yok edilir?


Hangi türe ait olduklarını bulun!


Karıncaların türüne göre ayrım yaparak onları daha yakından tanıyabilirsiniz. Hangi türe ait olduğunu bulduktan sonra onları kovmanın çok daha kolay bir yolunu bulabilirsiniz.

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