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Tüp bebek merkezinde skandal! Sağlık Bakanlığı’na gelen ihbar tezgahı ortaya çıkardı! Kimsesi ve maddi durumu kötü olan kızlara…

İstanbul'da bir tüp bebek merkezinde yaşanan skandal bu kadarına pes dedirtti. Etiler'de bir tüp bebek merkezinin kimsesiz ve maddi durumu kötü olan kız çocuklarının tüm masraflarının karşılanıp taşıyıcı annelik için önce yumurta büyütme tedavisine başladıkları ardından ise tedavi için kızları KKTC veya Gürcistan'a gönderdikleri iddia edildi. Skandal Sağlık Bakanlığı'na gelen bir ihbarla ortaya çıktı.

17.08.2022 08:23 - Son Güncelleme: 17.08.2022 08:24
Tüp bebek merkezinde skandal! Sağlık Bakanlığı’na gelen ihbar tezgahı ortaya çıkardı! Kimsesi ve maddi durumu kötü olan kızlara…

3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akılalmaz bir ihbar geldi. 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük kızların taşıyıcı anne olarak kullanıldığına iddia eden ihbarda, "Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kzlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor.

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Tüp bebek merkezinde skandal! Sağlık Bakanlığı’na gelen ihbar tezgahı ortaya çıkardı! Kimsesi ve maddi durumu kötü olan kızlara…

Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var. Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar.

Tüp bebek merkezinde skandal! Sağlık Bakanlığı’na gelen ihbar tezgahı ortaya çıkardı! Kimsesi ve maddi durumu kötü olan kızlara…

Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki Ege Kahvecisi'ne kargolatarak buradan aldırıyorlar.

Tüp bebek merkezinde skandal! Sağlık Bakanlığı’na gelen ihbar tezgahı ortaya çıkardı! Kimsesi ve maddi durumu kötü olan kızlara…

Sabah'ta yer alan habere göre, Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip ordaki aileye veriyorlar" denildi. İnceleme başlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaşıldı.

Tüp bebek merkezinde skandal! Sağlık Bakanlığı’na gelen ihbar tezgahı ortaya çıkardı! Kimsesi ve maddi durumu kötü olan kızlara…

İddialara göre sürece katılmaya ikna edilen kızlarla Üsküdar'daki kafede buluşma yapılıyordu. Ardından Beşiktaş Etiler'deki tüp bebek merkezine götürülen kızlar, sağlık çalışanı bir çalışan tarafından hazırlanan evraklarla taşıyıcı anne olarak yurtdışına gönderiliyordu.

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