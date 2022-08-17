Tüp bebek merkezinde skandal! Sağlık Bakanlığı’na gelen ihbar tezgahı ortaya çıkardı! Kimsesi ve maddi durumu kötü olan kızlara…
İstanbul'da bir tüp bebek merkezinde yaşanan skandal bu kadarına pes dedirtti. Etiler'de bir tüp bebek merkezinin kimsesiz ve maddi durumu kötü olan kız çocuklarının tüm masraflarının karşılanıp taşıyıcı annelik için önce yumurta büyütme tedavisine başladıkları ardından ise tedavi için kızları KKTC veya Gürcistan'a gönderdikleri iddia edildi. Skandal Sağlık Bakanlığı'na gelen bir ihbarla ortaya çıktı.
17.08.2022 08:23 - Son Güncelleme: 17.08.2022 08:24
3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akılalmaz bir ihbar geldi. 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük kızların taşıyıcı anne olarak kullanıldığına iddia eden ihbarda, "Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kzlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor.
Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki Ege Kahvecisi'ne kargolatarak buradan aldırıyorlar.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip ordaki aileye veriyorlar" denildi. İnceleme başlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaşıldı.